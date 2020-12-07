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Flamengo tem chance de melhorar aproveitamento como mandante e aproximar-se do líder do Brasileirão

Nas próximas duas rodadas do Campeonato Brasileiro, o time de Rogério Ceni recebe o Santos e o Bahia no Maracanã, nos dias 13 e 20 de dezembro, respectivamente...

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 12:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 dez 2020 às 12:04
Crédito: Divulgação/Flamengo
Depois de vencer o clássico com o Botafogo, no Nilton Santos, o Flamengo fará dois jogos consecutivos no Maracanã pelo Brasileirão. Com semanas cheias para treinar no Ninho do Urubu, a sequência é a oportunidade para o Rubro-Negro melhorar seu desempenho como mandante nesta edição do torneio, e, consequentemente, aproximar-se ainda mais da liderança do campeonato. O primeiro compromisso é diante do Santos, no próximo dia 13, a partir das 17h.
Como mandante, o Fla soma cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas. A conquista do Octa, portanto, passa pela melhora do aproveitamento (57,58%) em casa na reta final do Brasileirão, apenas a 10ª melhor campanha na Série A, atrás de Galo, Grêmio, Flu, São Paulo, Santos, Inter, Ceará, Bahia e Palmeiras.Depois do duelo com o Santos, Rogério Ceni terá outra semana livre para trabalhar no CT do Flamengo. O jogo contra o Bahia, no Maracanã pela 26ª rodada do Brasileirão, será no dia 20 de dezembro, às 18h15.
Caso some os seis pontos, o aproveitamento do Flamengo como mandante subirá de 57,58% (19 pontos em 11 jogos )para 64,1%. (25 pontos em 13 jogos).
Após a disputa da 24ª rodada do Brasileirão, o Atlético-MG é o dono da melhor campanha como mandante nesta edição, com 30 pontos em 13 jogos (76,92%).
A vitória sobre o Botafogo, no fim de semana, o Fla alcançou os 42 pontos. Já o líder São Paulo e o segundo colocado Galo somaram 47 e 43, respectivamente.O desempenho do Flamengo como mandante neste Campeonato Brasileiro:
11 Jogos5 Vitórias4 Empates2 Derrotas18 Gols marcados13 Gols sofridos
Os artilheiros do Flamengo, como mandante, no Maracanã no Brasileirão:
6 - Pedro3 - Bruno Henrique3- Gabriel Barbosa2 - Everton Ribeiro1 - Arrascaeta1 - Lincoln1 - Renê1 - Gustavo Henrique

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