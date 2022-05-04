Flamengo supera má atuação e gol contra, empata com o Talleres e encaminha vaga na Libertadores

Gol contra, novo contratempo por questões físicas e duas vezes atrás no placar. O Flamengo teve que suar para pontuar diante do Talleres, nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Grupo H da Libertadores. O jogo foi realizado em Córdoba e terminou empatado em 2 a 2, sendo Arrascaeta - em pintura - e Pedro os marcadores para o Rubro-Negro. Arão jogou contra o próprio patrimônio, enquanto Michael Santos foi o responsável pela segunda bola na rede dos Matadores.

Com o empate, o líder Fla chegou a dez pontos em seu grupo e ainda não se garantiu matematicamente nas oitavas do torneio - o que viria no caso de vitória. Mas está com a vaga encaminhada. Já o Talleres chegou a sete pontos, na segunda colocação.

> Veja a tabela da LibertadoresSAÍDA INESPERADA ABATEU O FLA

Em gol perdido de cabeça por Michael Santos, a primeira chance efetiva do jogo foi do Talleres, que explorou bastante as bolas nas costas da desentrosada defesa do Fla, formada por Pablo e David Luiz pela primeira vez. E nem deu muito tempo para ver a dupla em ação, já que Pablo sentiu um desconforto muscular (na coxa) e saiu com 12 minutos. Assim, Arão retornou para a zaga, Andreas entrou, e o pesadelo na etapa inicial tinha ali o seu início.

ZONA FORMADA: GOL DO TALLERES O Flamengo, que segue sem passar confiança sob o comando de Paulo Sousa, ficou vulnerável com a inesperada alteração. Santos teve que fazer uma belíssima defesa para adiar o primeiro gol dos mandantes, em chance perdida por Catalán, de cabeça (de novo!). E não tardou para a zaga rubro-negra bater cabeça novamente: em lance "morto", Arão cortou uma bola cruzada em direção à própria baliza. Gol contra bizarro - mais um nesta Libertadores.

NENHUM CHUTE DO FLA NO 1ºT

E, veja só, o primeiro chute a gol do Flamengo resultou em gol. Da entrada da área, ainda aos 4', Arrascaeta se viu livre para fazer a diferença: acertou um petardo no ângulo do goleiro Herrera. O craque precisou aparecer para iluminar (ou tentar) os caminhos de uma equipe perdida em campo.

SANTOS X SANTOS: MELHOR PARA O TALLERES

Em novo embate Santos x Santos, o Michael, uruguaio do Talleres, se saiu melhor. Minutos depois do Fla empatar, os argentinos aproveitaram à fragilidade na entrada da área rubro-negra, a zaga cochilou, assim como Isla, que perdeu tempo pedindo impedimento (lance foi ajustado, mas como não tem VAR nesta fase...), e o toque sutil do atacante desbancou o goleiro. PEDRO SALVA O FLA DA DERROTA

Os times passaram a promover alterações, o Flamengo pouco conseguia incomodar, mas, na base do abafa e já com Pedro em campo, voltou a igualar o marcador. Gabi saiu da área e encontrou o camisa 21, que deu uma bela cavadinha para fazer 2x2. Lázaro ainda tentou de fora, o goleiro Santos, do outro lado, teve que trabalhar, mas o placar permaneceu em igualdade até o apito final.

O PRÓXIMO COMPROMISSO

O Flamengo, agora, volta a campo para um clássico. E será pelo Campeonato Brasileiro. Mais precisamente, pela quinta rodada, diante do Botafogo, em Brasília, às 11h deste domingo.

FICHA-TÉCNICATalleres-ARG 2x2 Flamengo - 4ª rodada do Grupo H da LibertadoresData e horário: 04/05/2022, às 19h (de Brasília)Local: Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba (ARG)Árbitro: Eber Aquino (PAR)Assistentes: Milcides Saldivar (PAR) e Roberto Cañete (PAR)Gramado: bomCartões amarelos: Matías Godoy, Girotti e Matías Esquivel(TAL) / João Gomes, David Luiz e Andreas Pereira (FLA)Cartões vermelhos: -

GOLS: Willian Arão (contra), 33'/1ºT (1-0); Arrascaeta, 4'/2ºT (1-1); Michael Santos, 11'/2ºT (2-1); Pedro, 23'/2ºT (2-2)

Talleres-ARG (Técnico: Pedro Caixinha)Herrera; Benavídez, Catalán, Rafael Pérez, Enzo Díaz; Méndez (Juárez, 30'/2ºT), Villagra; Matías Godoy (Ramiro González, 30'/2ºT), Michael Santos (Matías Esquivel, 30'/2ºT), Fértoli (Angelo Martino, 21'/2ºT); Girotti.​

Flamengo (Técnico: Paulo Sousa)​Santos; Pablo (Andreas Pereira, 12'/1ºT), David Luiz e Filipe Luis (Rodinei, 33'/2ºT); Isla, Willian Arão, João Gomes (Pedro, 21'/2ºT), Arrascaeta, Everton Ribeiro (Lázaro, 21'/2ºT) e Bruno Henrique (Victor Hugo, 33'/2ºT); Gabigol.