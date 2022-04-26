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Flamengo segue preparação para jogo na Libertadores e vê Vitinho avançar na recuperação

Próximo confronto do Fla será diante da Universidad Católica, nesta quinta, pela terceira rodada do Grupo H do torneio...

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 11:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2022 às 11:50
O Flamengo deu prosseguimento à preparação para o jogo de quinta-feira, diante da Universidad Católica, às 19h, pela terceira rodada do Grupo H da Libertadores. O treino da manhã desta terça, no Ninho do Urubu, contou com o avanço de Vitinho em sua recuperação física. Já Ayrton Lucas, Matheuzinho e Bruno Henrique seguiram as atividades na fase de transição.Vitinho deixou de fazer treinos apenas na academia do CT, onde estava desde que teve lesão muscular constatada na coxa, e foi a campo realizar exercícios leves com um fisioterapeuta do Fla. O camisa 11 não atua há 27 dias - o último jogo foi pela ida da final do Carioca, contra o Fluminense.
> GALERIA: veja imagens do elenco do Flamengo com a nova camisa de treino
Gustavo Henrique, aliás, está no mesmo estágio que Vtinho. Já na transição, em fase mais avançada para voltar a jogar, também se encontra Rodrigo Caio, que ainda não jogou em 2022. E, por falar em zagueiros, Fabrício Bruno permanece na fisioterapia, após sofrer uma lesão ligamentar do pé esquerdo, e passar por tratamento com um corticoide proibido para competições.
> Veja a tabela da Libertadores
Em tempo: Matheus França também está na sala de fisioterapia (desde ontem). A lista de relacionados para o jogo contra a Universidad Católica será divulgada nesta quarta-feira, dia da viagem para Santiago.
Crédito: Flamengotreinacomonovouniforme(amarelodesdeaúltimasegunda-feira(Foto:MarceloCortes/Flamengo)

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