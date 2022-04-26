Flamengo segue preparação para jogo na Libertadores e vê Vitinho avançar na recuperação

O Flamengo deu prosseguimento à preparação para o jogo de quinta-feira, diante da Universidad Católica, às 19h, pela terceira rodada do Grupo H da Libertadores. O treino da manhã desta terça, no Ninho do Urubu, contou com o avanço de Vitinho em sua recuperação física. Já Ayrton Lucas, Matheuzinho e Bruno Henrique seguiram as atividades na fase de transição.Vitinho deixou de fazer treinos apenas na academia do CT, onde estava desde que teve lesão muscular constatada na coxa, e foi a campo realizar exercícios leves com um fisioterapeuta do Fla. O camisa 11 não atua há 27 dias - o último jogo foi pela ida da final do Carioca, contra o Fluminense.

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Gustavo Henrique, aliás, está no mesmo estágio que Vtinho. Já na transição, em fase mais avançada para voltar a jogar, também se encontra Rodrigo Caio, que ainda não jogou em 2022. E, por falar em zagueiros, Fabrício Bruno permanece na fisioterapia, após sofrer uma lesão ligamentar do pé esquerdo, e passar por tratamento com um corticoide proibido para competições.

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Em tempo: Matheus França também está na sala de fisioterapia (desde ontem). A lista de relacionados para o jogo contra a Universidad Católica será divulgada nesta quarta-feira, dia da viagem para Santiago.