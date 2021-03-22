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Flamengo segue dividido para treinos e tende a manter time alternativo contra o Botafogo

Pela 5ª rodada da Taça Guanabara, o Rubro-Negro enfrentará o Alvinegro em clássico nesta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos
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Publicado em 22 de Março de 2021 às 12:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2021 às 12:30
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo inicia mais uma semana de atividades ainda com o grupo dividido e sem definição sacramentada a respeito de quem atuará no próximo jogo, o clássico contra o Botafogo, às 21h35 desta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos. A tendência é a de que siga representado com time alternativo, segundo o LANCE! apurou.+ Confira a tabela completa do Campeonato Carioca
Nesta manhã de segunda, o grupo principal, comandado pro Rogério Ceni, realizou treinos no Ninho do Urubu, com ênfase no aprimoramento tático. E o mesmo plantel volta a treinar à tarde, às 15h, em rotina com ares de pré-temporada.
No mesmo horário, o grupo de Maurício Souza treinará no CT. A tendência é que a equipe a duelar com o Botafogo seja a mesma que goleou o Resende por 4 a 1, na rodada passada, com a possibilidade pontual de mais reforços caseiros.Em tempo: o clássico contra o Botafogo será válido pela 5ª rodada da Taça Guanabara do Carioca, na qual o Flamengo está em segundo lugar, com nove pontos.

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