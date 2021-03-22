Flamengo segue dividido para treinos e tende a manter time alternativo contra o Botafogo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo inicia mais uma semana de atividades ainda com o grupo dividido e sem definição sacramentada a respeito de quem atuará no próximo jogo, o clássico contra o Botafogo, às 21h35 desta quarta-feira, no Estádio Nilton Santos. A tendência é a de que siga representado com time alternativo, segundo o LANCE! apurou.+ Confira a tabela completa do Campeonato Carioca

Nesta manhã de segunda, o grupo principal, comandado pro Rogério Ceni, realizou treinos no Ninho do Urubu, com ênfase no aprimoramento tático. E o mesmo plantel volta a treinar à tarde, às 15h, em rotina com ares de pré-temporada.