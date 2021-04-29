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Flamengo se reapresenta visando semifinal do Carioca; Rodrigo Caio trabalha à parte no Ninho

Rubro-Negro inicia preparação para primeira semifinal do Carioca, neste sábado...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 17:48

LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2021 às 17:48
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Após a vitória sobre a Unión La Calera, na terça, e folga no dia seguinte, o elenco do Flamengo se reapresentou nesta tarde, no Ninho do Urubu, já visando a semifinal do Campeonato Carioca. Rodrigo Caio, que já vem desfalcando o time, não deve ficar à disposição de Rogério Ceni contra o Volta Redonda. Nesta quinta, o zagueiro, em tratamento de uma fibrose na coxa direita, ainda trabalhou à parte dos companheiros no CT do Rubro-Negro.
Além dele, Thiago Maia também segue em recuperação no depatamento médico. Os demais jogadores , inclusive os que foram titulares na vitória por 4 a 1 na Libertadores, trabalharam no gramado sob o comando de Rogério Ceni.A tendência é de que, no sábado, o comandante mande uma equipe mesclada entre titulares e reservas para enfrentar o Volta Redonda no primeiro jogo da semifinal do Carioca. A bola rola às 21h5, no Maracanã, com transmissão em tempo real do LANCE!. Confira a chave e as datas das semis do Estadual aqui!

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