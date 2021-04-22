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Flamengo se reapresenta para jogo que pode fazê-lo levantar a 12ª taça em dois anos; Rodrigo Caio é baixa

Com equipe titular, Rubro-Negro decide a Taça Guanabara diante do Volta Redonda neste sábado; título só não saíra no confronto se houver empate e o Flu, no domingo, vencer...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 12:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2021 às 12:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Dois dias após estrear na Libertadores com vitória, o Flamengo se reapresentou na manhã desta quinta-feira no Ninho do Urubu. Como de praxe, os titulares do último jogo focaram em um trabalho regenerativo, enquanto os demais foram ao gramado em atividade voltada para o duelo diante do Volta Redonda, sábado, que pode decidir a Taça Guanabara. Aliás, neste fim de semana, o Flamengo pode conquistar o 12º título desde 2019, marcado pelo início da era de taça empilhadas. E seria o segundo troféu da temporada, já que o time de Rogério Ceni conquistou a Supercopa do Brasil no início deste mês.
Para o jogo contra o Volta Redonda, Ceni deve utilizar "força máxima" e terá Rodrigo Caio como desfalque novamente, desta vez por conta de um incômodo muscular. Cabe lembrar que o zagueiro ficou de fora da estreia na Libertadores pois estava suspenso - Gustavo Henrique entrou em seu lugar.
Nesta manhã, Rodrigo Caio realizou apenas trabalhos na parte interna.
A SITUAÇÃO NA TABELA
A partida contra o Voltaço é válida pela 11ª - e última - rodada da Taça Guanabara. No momento, o Volta Redonda é líder com 21 pontos, um a mais que o Fla. Para ser campeão, basta ao Rubro-Negro vencer o confronto direto. Em caso de empate, o título também pode ficar com o Fluminense, que encara o Madureira no domingo.
+ Confira a tabela completa do Carioca 2021
AS TAÇAS DO FLA DESDE 2019
2019: Florida Cup, Taça Rio, Carioca, Brasileiro e Libertadores; 2020: Taça Guanabara, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Carioca e Brasileiro;
2021: Supercopa do Brasil.

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