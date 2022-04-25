Flamengo se reapresenta no CT, e meia inicia trabalho de fisioterapia

Após a derrota para o Athletico, no sábado, e o domingo de folga, o elenco do Flamengo se reapresentou nesta segunda, no Ninho do urubu, dando início à preparação para o jogo contra a Universidad Católica, em Santiago, na quinta-feira. A novidade ficou por conta da presença de Matheus França, meia que passou por cirurgia na última semana e iniciou trabalho de fisioterapia no CT. Confira as próximas rodadas e a situação do Grupo H da Copa Libertadores!Após sofrer lesão na partida contra o São Paulo, Matheus França realizou uma cirurgia, no último dia 18, para fixação de fíbula da perna direita sob supervisão do Dr. Márcio Tannure, gerente de Saúde e Alto Rendimento do Flamengo. O jovem meia tem prazo de retorno está estimado entre três e quatro meses.Com 100% de aproveitamento após duas rodadas do Grupo H, o Flamengo viaja na quarta-feira para o Chile. Além de Matheus França, o técnico Paulo Sousa deve seguir com outras baixas: os zagueiros Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Gustavo Henrique, os laterais Ayrton Lucas, Matheuzinho, e os atacantes Vitinho e Bruno Henrique estão em tratamento de problemas físicos ou lesões.