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futebol

Flamengo se reapresenta em semana de Libertadores; Renê retorna ao CT

Lateral-esquerdo está reintegrado ao elenco após fazer quarentena por conta da Covid-19...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 16:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 ago 2021 às 16:42
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
No dia seguinte à vitória sobre o Sport, no Raulino de Oliveira, o elenco do Flamengo se reapresentou no CT do Ninho do Urubu e treinou nesta tarde, já visando a partida contra o Olímpia, na quarta-feira, pelas quartas de final da Libertadores. A novidade ficou por conta de Renê, que foi reintegrado após cumprir quarentena após ter sido diagnosticado com Covid-19 no último dia 30.+ Confira o chaveamento e as datas das quartas de final da Libertadores!
Agora, após Bruno Viana retornar na última semana e até entrar em campo diante do Sport, o Flamengo tem dois atletas afastados por Covid-19: Thiago Maia, afastado na última quinta, e Gustavo Henrique, afastado nesta segunda.Assim, o técnico Renato Gaúcho não deve preparar surpresas para o jogo de quarta, contra o Olímpia, no Mané Garrincha. O Flamengo venceu por 4 a 1, em Assunção, e, sem Gustavo Henrique, deve atuar com Léo Pereira e Bruno Viana - dupla que está invicta em seis jogos atuando como titulares no Rubro-Negro.Quem atuou como titular contra o Sport fez apenas um trabalho regenerativo nesta segunda. Os demais foram ao gramado do Ninho do Urubu, e nesta terça, Renato Gaúcho comanda a última atividade no Rio de Janeiro antes da delegação embarcar para Brasília. Confira vídeo do treino divulgado pelo clube.

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