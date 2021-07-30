Flamengo se reapresenta de olho no Corinthians, e Renê tem lesão muscular detectada em exame

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Um dia depois de golear o ABC por 6 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o elenco do Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu na tarde desta sexta-feira. Sob comando de Renato Gaúcho, a equipe iniciou a preparação para o jogo contra o Corinthians, domingo, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.

+ Dirigentes do Flamengo na Europa: veja quem são os alvos e outras opções interessantes no continenteE o técnico tem o primeiro desfalque confirmado para a partida. Após sentir dores e ser substituído na goleada sobre o ABC, Renê passou por exame no CT e teve uma lesão constada na região posterior da coxa direita. O lateral-esquerdo iniciou tratamento com o departamento médico. Enquanto os outros titulares ficaram na parte interna do Ninho em trabalhos de recuperação, os reservas participaram de uma atividade no gramado junto com jovens das categorias de base.

Na manhã deste sábado, Renato Gaúcho e a comissão técnica comandam o último treino antes da viagem para São Paulo. A atividade contará com a presença de todo o elenco em campo e definirá a equipe que iniciará a partida contra o Corinthians.

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