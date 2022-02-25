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futebol

Flamengo se reapresenta com meia mais próximo do retorno; zagueiro segue trabalhando à parte do elenco

Após folga na quinta-feira, elenco se reapresentou no Ninho do Urubu nesta sexta-feira...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 18:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 fev 2022 às 18:25
Após folgar na quinta-feira, dia seguinte à vitória no clássico contra o Botafogo, o elenco do Flamengo se reapresentou nesta sexta-feira, iniciando a preparação para o jogo contra o Resende, domingo, pela Taça Guanabara. O meia Thiago Maia participou da atividade, ao lado dos companheiros, e se aproxima do retorno aos jogos, enquanto Gustavo Henrique segue realizando trabalho à parte. O zagueiro seguirá como desfalque, assim como Rodrigo Caio.Thiago Maia sofreu um corte profundo na perna esquerda, no último dia 14, e ficou de fora dos últimos três jogos do Flamengo. O volante já está treinando com os jogadores, mas, em processo final de cicatrização do local, ainda está vetado dos jogos devido ao contato. O retorno do camisa 8 não está distante. Já Gustavo Henrique, que também não esteve à disposição de Paulo Sousa contra Botafogo, Atlético-MG e Madureira, segue realizando trabalhos à parte do grupo. O zagueiro vem tratando de dores no joelho direito no CT do clube.
Neste sábado, o elenco rubro-negro volta a trabalhar no Ninho do Urubu. Já classificado para a semifinal do Campeonato Carioca, o Flamengo enfrenta o Resende no domingo, no Nilton Santos, às 16h. A partida terá transmissão em tempo real do LANCE!. Confira a classificação e a rodada do Estadual aqui!
Crédito: ThiagoMaiajáestátrabalhandocomoscompanheirosnoNinhodoUrubu(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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