Flamengo se reapresenta após goleada, e Isla faz trabalho à parte no Ninho do Urubu

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Após golear o São Paulo por 5 a 1, pela 13ª rodada do Brasileirão, o elenco do Flamengo se reapresentou na tarde desta segunda-feira no Ninho do Urubu. A equipe rubro-negra iniciou a preparação para a partida contra o ABC, quinta-feira, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

+ Com 'fome de vitória', Renato resgata virtude do elenco para manter 100% de aproveitamento no FlamengoOs jogadores que foram titulares na partida contra o São Paulo fizeram trabalho regenerativo na parte interna do CT. Já o restante do elenco foi a campo e, junto com jovens das categorias de base, participou de coletivo comandado pela comissão técnica de Renato Gaúcho.

Uma ausência na atividade foi o chileno Isla. Cortado de última hora do jogo de domingo com desgaste muscular, o lateral-direito treinou à parte do grupo e realizou um trabalho com os preparadores físicos no gramado do Ninho do Urubu. Sem lesão detectada, ele não deve ser problema para os próximos jogos do Flamengo.

+ Após reencontro, Gerson recebe presente e relembra período com Jesus no Flamengo: 'Ele me resgatou' Em recuperação de cirurgia no joelho, o goleiro César também fez trabalho de transição no campo. Outro desfalque do Rubro-Negro, o volante Piris da Motta não foi a campo e seguiu o tratamento para curar as dores no tendão de Aquiles.

+ Fla na cola do G-4: veja a tabela completa do Brasileirão