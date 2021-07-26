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futebol

Flamengo se reapresenta após goleada, e Isla faz trabalho à parte no Ninho do Urubu

Equipe rubro-negra inicia preparação para confronto com ABC, quinta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil...

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 18:19

LanceNet

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Publicado em 

26 jul 2021 às 18:19
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Após golear o São Paulo por 5 a 1, pela 13ª rodada do Brasileirão, o elenco do Flamengo se reapresentou na tarde desta segunda-feira no Ninho do Urubu. A equipe rubro-negra iniciou a preparação para a partida contra o ABC, quinta-feira, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.
+ Com 'fome de vitória', Renato resgata virtude do elenco para manter 100% de aproveitamento no FlamengoOs jogadores que foram titulares na partida contra o São Paulo fizeram trabalho regenerativo na parte interna do CT. Já o restante do elenco foi a campo e, junto com jovens das categorias de base, participou de coletivo comandado pela comissão técnica de Renato Gaúcho.
Uma ausência na atividade foi o chileno Isla. Cortado de última hora do jogo de domingo com desgaste muscular, o lateral-direito treinou à parte do grupo e realizou um trabalho com os preparadores físicos no gramado do Ninho do Urubu. Sem lesão detectada, ele não deve ser problema para os próximos jogos do Flamengo.
+ Após reencontro, Gerson recebe presente e relembra período com Jesus no Flamengo: 'Ele me resgatou' Em recuperação de cirurgia no joelho, o goleiro César também fez trabalho de transição no campo. Outro desfalque do Rubro-Negro, o volante Piris da Motta não foi a campo e seguiu o tratamento para curar as dores no tendão de Aquiles.
+ Fla na cola do G-4: veja a tabela completa do Brasileirão
O elenco comandado por Renato Gaúcho ainda tem mais dois dias de treino antes de encarar o ABC, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Maracanã. o LANCE! acompanha o duelo em Tempo Real.

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