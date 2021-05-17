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Flamengo se manifesta no Dia Internacional Contra a Homofobia: 'Pedimos mais amor e respeito'

Rubro-Negro fez postagens para celebrar a luta em prol da igualdade em data simbólica: 'Intolerância, discriminação e ódio não cabem na nossa sociedade'...
LanceNet

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Publicado em 

17 mai 2021 às 15:26

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 15:26

Crédito: Divulgação / CRF
Celebrado 17 de maio, data desta segunda-feira, o Dia Internacional Contra a Homofobia foi lembrado pelo Flamengo em postagens nas redes sociais oficiais do clube, que pediu mais "amor e respeito" na manifestação:- Intolerância, discriminação e ódio não cabem na nossa sociedade. Neste Dia Internacional contra a Homofobia pedimos mais amor e respeito. Somos todos iguais. Caminhemos juntos por um mundo melhor - postou o Flamengo. A lembrança dessa data remete ao dia em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) retirou a homossexualidade da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, em 1990.

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