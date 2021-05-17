Flamengo se manifesta no Dia Internacional Contra a Homofobia: 'Pedimos mais amor e respeito'

Celebrado 17 de maio, data desta segunda-feira, o Dia Internacional Contra a Homofobia foi lembrado pelo Flamengo em postagens nas redes sociais oficiais do clube, que pediu mais "amor e respeito" na manifestação:- Intolerância, discriminação e ódio não cabem na nossa sociedade. Neste Dia Internacional contra a Homofobia pedimos mais amor e respeito. Somos todos iguais. Caminhemos juntos por um mundo melhor - postou o Flamengo. A lembrança dessa data remete ao dia em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) retirou a homossexualidade da classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde, em 1990.