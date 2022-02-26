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Flamengo se manifesta em apoio a atletas de Grêmio e Paraná após atos violentos: 'Não podemos mais tolerar'

Jogadores do Grêmio ficaram feridos após ônibus, que estava a caminho do Beira-Rio para o Gre-Nal deste sábado, ter sido alvejado por pedras
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Publicado em 26 de Fevereiro de 2022 às 20:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2022 às 20:15
Através de suas redes sociais, o Flamengo se manifestou em apoio a jogadores de Grêmio e Paraná, que, de formas distintas, sofreram ataques violentos de torcidas, neste sábado. O clube gaúcho, ao chegar para o Gre-Nal, teve o seu ônibus alvejado por pedras vindas de criminosos a caminho do Beira-Rio. Já o paranaense viu membros da própria torcida invadir o estádio após o time ser rebaixado no Estadual a fim de agredir atletas tricolores. - Mais um dia lamentável para o futebol brasileiro. Nossa solidariedade aos jogadores do Paraná Clube e do Grêmio agredidos. Chega de violência! Não podemos mais tolerar! #CRF #PazNoFutebol #PazNoMundo - postou o Fla. Quanto aos ataques ocorridos contra jogadores do Grêmio, o paraguaio Villasanti precisou de atendimento dos médicos do clube, por conta de cortes no rosto causados pelos estilhaços do vidro quebrado com o impacto das pedras, e foi levado ao hospital. O clássico foi adiado (ainda sem data definida).
Veja o que ocorreu no Paraná:
Crédito: NinhodoUrubu:CTdoFlamengo(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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