Flamengo se manifesta em apoio a atletas de Grêmio e Paraná após atos violentos: 'Não podemos mais tolerar'

Através de suas redes sociais, o Flamengo se manifestou em apoio a jogadores de Grêmio e Paraná, que, de formas distintas, sofreram ataques violentos de torcidas, neste sábado. O clube gaúcho, ao chegar para o Gre-Nal, teve o seu ônibus alvejado por pedras vindas de criminosos a caminho do Beira-Rio. Já o paranaense viu membros da própria torcida invadir o estádio após o time ser rebaixado no Estadual a fim de agredir atletas tricolores. - Mais um dia lamentável para o futebol brasileiro. Nossa solidariedade aos jogadores do Paraná Clube e do Grêmio agredidos. Chega de violência! Não podemos mais tolerar! #CRF #PazNoFutebol #PazNoMundo - postou o Fla. Quanto aos ataques ocorridos contra jogadores do Grêmio, o paraguaio Villasanti precisou de atendimento dos médicos do clube, por conta de cortes no rosto causados pelos estilhaços do vidro quebrado com o impacto das pedras, e foi levado ao hospital. O clássico foi adiado (ainda sem data definida).