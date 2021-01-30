Flamengo se isola como time com mais vitórias de virada na temporada; veja lista e relembre

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Vencer é sempre bom, mas vitórias de virada têm um sabor especial no mundo do futebol. E se tem algum clube brasileiro que conhece bem essa sensação é o Flamengo. Nesta temporada, o Rubro-Negro já soma oito triunfos deste tipo e é o líder isolado no ranking entre as 20 equipes da Série A do Brasileirão.

+ ATUAÇÕES: Gabigol brilha e comanda vitória do Flamengo sobre o GrêmioA última vitória de virada do Flamengo foi nesta quinta-feira, quando derrotou o Grêmio por 4 a 2, em Porto Alegre. Antes, o Rubro-Negro já havia conseguido reverter o placar em outras três oportunidades no Brasileirão e mais quatro no Campeonato Carioca.

Na lista dos clubes com mais viradas desde o início de 2020, o Flamengo é acompanhado de perto por Fluminense e São Paulo, ambos com sete. Sport e Vasco são os únicos que ainda não conseguiram reverter um placar negativo durante esse período.+ Veja mais notícias do Flamengo+ Fla na briga? Confira a tabela completa do BrasileirãoRANKING DE VIRADAS NA TEMPORADA:

8 - Flamengo7 - Fluminense e São Paulo6 - Ceará5 - Atlético-MG e Atlético-GO4 - Santos3 - Athletico-PR, Bahia, Coritiba, Grêmio, Palmeiras, Goiás e Internacional2 - Botafogo, Bragantino, Fortaleza1 - Corinthians0 - Sport e VascoRELEMBRE AS OUTRAS VIRADAS DO FLAMENGO NA TEMPORADA:

- Flamengo 4 x 3 Bahia (26 ª rodada do Brasileirão, 20/12/20)

Na partida marcada pelo episódio entre Gerson e Ramírez, o Flamengo abriu 2 a 0, mas levou a virada para 3 a 2 no início do segundo tempo. No fim da partida, com gols de Pedro e Vitinho, o Rubro-Negro reverteu o placar e saiu com os três pontos do Maracanã.

- Flamengo 2 x 1 Goiás (11ª rodada do Brasileirão, 13/10/20)

Outra vitória com requintes de crueldade. No primeiro tempo, o Goiás marcou com Vinicius, e o Flamengo empatou com Pedro. Após uma etapa final de várias chances perdidas, o clube carioca chegou à virada e à vitória no último lance da partida, aos 51 minutos, novamente pelos pés de Pedro.

- Vasco 1 x 2 Flamengo (15ª rodada do Brasileirão, 10/10/20)

No primeiro jogo com portões fechados devido à pandemia da Covid-19, a Portuguesa abriu o placar e vencia o Flamengo até os 42 minutos da etapa final. No entanto, o Rubro-Negro conseguiu a virada relâmpago - no estilo final da Libertadores de 2019 -, com gols de Marcão (contra) e Arrascaeta.

- Boavista 1 x 2 Flamengo (Final da Taça Guanabara, 22/02/20)

O título da Taça Guanabara também veio com emoção. O Boavista saiu na frente logo aos cinco minutos de jogo, mas Diego e Gabigol marcaram e determinaram a virada do Flamengo.

- Resende 1 x 3 Flamengo (5ª rodada da Taça Guanabara, 03/02/20)

Na estreia da equipe principal em 2020, o Rubro-Negro provou o poder de reação que seria característico no restante da temporada. Após sair perdendo para o Resende, os comandados por Jorge Jesus chegaram ao triunfo com gols de Pedro, Gabigol e Bruno Henrique

- Flamengo 3 x 2 Volta Redonda (3ª rodada da Taça Guanabara, 25/01/20)