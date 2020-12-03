Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Flamengo se impõe diante do Pinheiros e emplaca a 6ª vitória seguida no NBB

Em partida disputada no Ginásio do Morumbi, equipe rubro-negra vence por 33 pontos de vantagem e se mantém na liderança da competição...
LanceNet

Publicado em 

03 dez 2020 às 19:42

Crédito: Divulgação/NBB
O Flamengo segue imparável neste início do NBB 13. Nesta quinta-feira, em partida disputada no Ginásio do Morumbi, em São Paulo, a equipe rubro-negra dominou o Pinheiros do início ao fim e venceu por 95 a 62. Esta foi a sexta vitória consecutiva do clube, que mantém o 100% de aproveitamento e a liderança da competição.
+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e simule os resultadosEm noite de grande aproveitamento nos arremessos de quadra, o ala-pivô Olivinha foi o grande destaque do Flamengo na partida, com 15 pontos e sete rebotes. O ala Marquinhos, o armador Franco Balbi e o pivô Léo Demétrio também tiveram boas atuações e foram importantes para a vitória rubro-negra. Veja os números dos principais jogadores do Flamengo na partida:Olivinha - 15 pontos e 7 rebotesMarquinhos - 12 pontos e 5 rebotesFranco Balbi - 10 pontos e 6 assistênciasYago - 10 pontos e 5 assistênciasHettsheimeir - 9 pontos e 7 rebotesLéo Demétrio - 7 pontos e 12 rebotesEm busca de manter a boa fase, a equipe comandada por Gustavinho volta às quadras no próximo sábado, às 15h (de Brasília), para enfrentar o Franca. Como parte do planejamento da NBB de reduzir as viagens, a partida será novamente disputada no Ginásio do Morumbi.
O Pinheiros, por sua vez, conheceu a quinta derrota consecutiva e segue sem vencer nesta edição do NBB. Com o resultado, a equipe se mantém na lanterna da competição e enfrentará o Campo Mourão no sábado, às 9h.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados