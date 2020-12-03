Flamengo se impõe diante do Pinheiros e emplaca a 6ª vitória seguida no NBB

O Flamengo segue imparável neste início do NBB 13. Nesta quinta-feira, em partida disputada no Ginásio do Morumbi, em São Paulo, a equipe rubro-negra dominou o Pinheiros do início ao fim e venceu por 95 a 62. Esta foi a sexta vitória consecutiva do clube, que mantém o 100% de aproveitamento e a liderança da competição.
Em noite de grande aproveitamento nos arremessos de quadra, o ala-pivô Olivinha foi o grande destaque do Flamengo na partida, com 15 pontos e sete rebotes. O ala Marquinhos, o armador Franco Balbi e o pivô Léo Demétrio também tiveram boas atuações e foram importantes para a vitória rubro-negra. Veja os números dos principais jogadores do Flamengo na partida:Olivinha - 15 pontos e 7 rebotesMarquinhos - 12 pontos e 5 rebotesFranco Balbi - 10 pontos e 6 assistênciasYago - 10 pontos e 5 assistênciasHettsheimeir - 9 pontos e 7 rebotesLéo Demétrio - 7 pontos e 12 rebotesEm busca de manter a boa fase, a equipe comandada por Gustavinho volta às quadras no próximo sábado, às 15h (de Brasília), para enfrentar o Franca. Como parte do planejamento da NBB de reduzir as viagens, a partida será novamente disputada no Ginásio do Morumbi.
O Pinheiros, por sua vez, conheceu a quinta derrota consecutiva e segue sem vencer nesta edição do NBB. Com o resultado, a equipe se mantém na lanterna da competição e enfrentará o Campo Mourão no sábado, às 9h.