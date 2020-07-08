Flamengo se coloca à disposição para transmitir a final da Taça Rio de maneira compartilhada

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Em nota oficial, o Flamengo reafirmou o apoio à Medida Provisória 984/2020, porém se colocou à disposição para transmitir a final da Taça Rio de maneira compartilhada. A diretoria do clube alegou que até o momento não foi divulgada qualquer definição no imbróglio jurídico entre o Fluminense e a Rede Globo de Televisão.

Vale lembrar que a MP determina que a negociação do direito de transmissão fique com os clubes mandantes. Com isso, o Fluminense ganhou o sorteio do mando de campo realizado na segunda e detém o direito de exibir a final. A direção do tricolor afirmou que transmitirá a decisão em seu canal no Youtube e acusou a Ferj de beneficiar o Flamengo.

Cabe salientar que TJD-RJ rejeitou o pedido de liminar da procuradoria do órgão para que o Flamengo também tenha direito de transmitir o Fla-Flu desta quarta. O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, atribuiu a manobra à Ferj. Além disso, batizou a ação como “GATOFERJ”, e prometeu recorrer à Justiça Comum para buscar indenização em virtude dos prejuízos causados ao clube das Laranjeiras.

Por fim, a briga continua e o Flamengo reafirmou que o direito de transmissão é do rival, mas que, como de costume, estará presente no Maracanã e fará a cobertura em vídeo, do pré-jogo e do pós-jogo e, em áudio, da grande decisão que pode definir o campeão caroca de 2020, caso o rubro-negro vença a partida.

Confira na íntegra a Nota Oficial do Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo reafirma, mais uma vez, seu total apoio à MP 984/2020, que dá direito ao mandante do jogo o direito único de transmissão da partida. Esta medida amplia e democratiza as relações comerciais entre clubes e veículos de comunicação, fortalece o futebol brasileiro e, acima de tudo, dá ao torcedor mais opções de acesso aos jogos de seus times de coração.

Por esta razão, o Flamengo, reforçando o posicionamento feito em comunicado nesta última segunda-feira (6), logo após o sorteio que definiu o mando de campo para o Fluminense Football Club, vem a público registrar seu entendimento de que os direitos de transmissão deste jogo são do Fluminense e de sua parceira Rede Globo de Televisão, na forma do contrato vigente. São eles que têm a obrigação de passar este jogo para os milhões de torcedores dos dois times.

Dito isto, a diretoria do Flamengo se mostra preocupada com o imbróglio jurídico que acompanhamos na mídia entre o Fluminense e a Rede Globo de Televisão. Até agora não temos conhecimento se as duas instituições se acertaram realmente e se as torcidas poderão assistir à final de hoje.

Em respeito às duas torcidas e para a valorização do Campeonato Carioca, o Flamengo, mais uma vez, se coloca à inteira disposição das duas instituições para ajudar na solução do problema, cuja discussão pode privar o torcedor de ver esta importante decisão.

Dentro deste conceito, vemos como uma possível solução que atenda ao torcedor, e sem qualquer prejuízo para terceiros, a transmissão em modelo compartilhado, onde tanto o Flamengo quanto o Fluminense poderiam disponibilizar o sinal de vídeo e áudio em suas plataformas de streaming - FlaTV e FluTV.

Desde já, nos disponibilizamos a fazer a captação e a geração do sinal para a plataforma dos dois clubes.