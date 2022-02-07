Flamengo se aproxima da contratação do zagueiro Fabrício Bruno, do Red Bull Bragantino

O Flamengo tem conversas adiantadas para contratar Fabrício Bruno, zagueiro do Red Bull Bragantino. O clube carioca está disposto a desembolsar 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões) por um contrato válido até dezembro de 2025. A informação inicial é do site "ge" e foi confirmada pelo LANCE!.

Revelado pelo Cruzeiro e com ainda com passagem pela Chapecoense, Fabrício Bruno deve chegar ao Rio para assinar com o Flamengo nesta terça, caso uma reunião entre representantes dos clubes, hoje, sacramente a transferência.

Jogador de 25 anos de idade, Fabrício é um dos nomes mais consolidados na forma de jogo proposta desde que Mauricio Barbieri chegou no Massa Bruta. Não à toa, já usou a braçadeira de capitão em algumas oportunidades e integrou a seleção da Copa Sul-Americana de 2021 mesmo ficando com o vice-campeonato do torneio.

Pelo time de Bragança Paulista, o defensor fez 82 partidas com três gols marcados entre participações, além da Sul-Americana, no Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Por lá, está desde 2020.

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Atualmente, o Flamengo conta com David Luiz, Rodrigo Caio (em recuperação), Gustavo Henrique e Léo Pereira para a zaga, além dos jovens da base, sendo Noga e Cleiton os mais utilizados ultimamente.