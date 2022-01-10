Flamengo: Rodrigo Caio revela que Paulo Sousa o visitou no hospital

Na noite deste domingo, o Flamengo divulgou um vídeo em que Rodrigo Caio fala sobre sua recuperação após ter sido internado para tratar de infecção de pele, na região dos pontos dados no joelho direito. Ele agradeceu o apoio recebido e revelou que, além das visitas de Marcos Braz e Spindel, o técnico Paulo Sousa também foi ao hospital lhe ver.> Veja imagens da chegada de Paulo Sousa, o novo técnico do Flamengo, no Rio- Fala, pessoal. Passando aqui para agradecer a todos pelas mensagens de carinho, de apoio e também falar que a cada eu me sinto melhor, a cada dia eu me sinto mais forte. Só tenho agradecer a Deus por isso, por me capacitar, a me recuperar tão bem. Todo o pessoal do Departamento Médico do Flamengo, principalmente do Dr. Tannure, que vem me acompanhando diariamente. A todo o departamento do hospital, que vem fazendo um trabalho excelente. Fico muito feliz de estar sendo tão bem cuidado.

- Só tenho agradecer a Deus por isso, por me fortalecer dia a dia tanto mental quanto espiritualmente para que eu possa superar toda essa dificuldade. Agradecer aos meus amigos pelas mensagens, pelas ligações. Agradecer as visitas, principalmente da diretoria, do Braz, do Bruno (Spindel) e do Mister Paulo Sousa por ter vindo me ver, passar uma mensagem de apoio e de força. Fica aqui meu agradecimento do fundo do meu coração. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a vida de vocês. Tenho certeza que 2022 será um ano abençoado para todos nós. Teremos grandes desafios, mas também grandes conquistas porque a gente merece. Saudações rubro-negras. Rodrigo Caio está internado em um hospital desde o último dia 2 para tratar de infecção de pele, na região dos pontos dados no joelho direito após artroscopia, em que foi submetido no início de dezembro, após o fim da temporada 2021.

Já no último sábado, o Dr. Marcio Tannure, chefe do departamento médico do Flamengo, confirmou que o zagueiro foi submetido a um novo procedimento no joelho direito por conta da infecção, e que o mesmo seguirá internado. O resultado da intervenção sairá até quinta-feira, de acordo com o Dr. Tannure. Depois, a situação do atleta será reavaliada, assim como a sua reapresentação ao clube.