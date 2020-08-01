Flamengo renova o contrato de Gabriel Noga, campeão mundial pela Seleção sub-17

Na noite da última sexta-feira, o Flamengo, horas depois de anunciar a contratação do técnico Domènec Torrent, deu uma notícia animadora para os torcedores que acompanham as categorias de base: a oficialização da renovação de contrato do promissor zagueiro Gabriel Noga, de 18 anos. O seu novo acordo é válido até dezembro de 2024.