Flamengo renova o contrato de Gabriel Noga, campeão mundial pela Seleção sub-17

Na noite da última sexta-feira, o Flamengo, horas depois de anunciar a contratação do técnico Domènec Torrent, deu uma notícia animadora para os torcedores que acompanham as categorias de base: a oficialização da renovação de contrato do promissor zagueiro Gabriel Noga, de 18 anos. O seu novo acordo é válido até dezembro de 2024.
Além disso, ao lado do meia Lázaro, do volante Daniel Cabral, do treinador Phelipe Leal e do preparador físico Arthur Peixoto, Gabriel Noga faturou o histórico título mundial com a Seleção Brasileira Sub-17, em 2019. Hoje está no time sub-20.