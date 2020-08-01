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futebol

Flamengo renova o contrato de Gabriel Noga, campeão mundial pela Seleção sub-17

Zagueiro, hoje com 18 anos, é tido como uma das maiores joias do Ninho do Urubu: 'Essa renovação significa o reconhecimento de um longo trabalho'...
LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2020 às 16:45

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 16:45

Crédito: Divulgação
Na noite da última sexta-feira, o Flamengo, horas depois de anunciar a contratação do técnico Domènec Torrent, deu uma notícia animadora para os torcedores que acompanham as categorias de base: a oficialização da renovação de contrato do promissor zagueiro Gabriel Noga, de 18 anos. O seu novo acordo é válido até dezembro de 2024.
Além disso, ao lado do meia Lázaro, do volante Daniel Cabral, do treinador Phelipe Leal e do preparador físico Arthur Peixoto, Gabriel Noga faturou o histórico título mundial com a Seleção Brasileira Sub-17, em 2019. Hoje está no time sub-20.

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