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Flamengo renova com estrela do elenco: veja saídas, sondagens e contratações do clube para 2022

Enquanto não encaminha a contratação de novos reforços, Rubro-Negro acerta permanência de Giorgian De Arrascaeta no elenco até dezembro de 2026...
LanceNet

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Publicado em 

18 jan 2022 às 15:06

Publicado em 18 de Janeiro de 2022 às 15:06

Enquanto está à espera de uma nova oferta por Michael, da Arábia Saudita, o Flamengo chegou a um acordo e, enfim, renovou o contrato de Giorgian De Arrascaeta, um dos principais nomes do elenco. Agora, o vínculo do camisa 14 com o clube da Gávea é válido até dezembro de 2026. O uruguaio - cujo contrato anterior se encerraria ao fim de 2023 - terá um aumento salarial.
Veja outras movimentações do Flamengo no mercado, até o momento, abaixo:CONTRATAÇÕES
O técnico Paulo Sousa foi a principal contratação do Flamengo até o momento. O português, que chegou ao Rio de Janeiro na última sexta, junto com a sua comissão técnica, foi oficialmente apresentado nesta segunda,10 de janeiro.
Além de renovar com Arrascaeta até o fim de 2026, a diretoria do Flamengo também garantiu a permanência de Thiago Maia. O volante já rescindiu com o Lille, da França, e assinou por quatro temporadas.
O clube deseja o mesmo desfecho para Andreas Pereira, que está emprestado pelo Manchester United (ING) até junho. A proposta inicial, por quase 8 milhões de euros, já foi enviada, mas ainda não há uma definição.
NA MIRA
Atualmente, o Flamengo não tem negociações em andamento com nenhum nome. O clube, porém, identificou as carências do elenco junto a Paulo Sousa.QUEM SAIU
A despedida mais recente foi a de César. O goleiro anunciou sua saída do clube após 12 anos. Com contrato até abril de 2022, as partes acertaram a rescisão. A barca do Flamengo ainda tem: Kenedy, de volta ao Chelsea; Bruno Viana, com contrato encerrado; Piris da Motta, João Lucas, Max e Bill, vendidos; Hugo Moura e Vitor Gabriel, emprestados ao Athletico e Juventude, respectivamente.QUEM PODE SAIR
Outro nome que desperta o interesse de clubes do exterior é o de Ramon. O LANCE! apurou que Benfica (POR), Granada (ESP) e Basel (SUI) sondaram a situação do lateral-esquerdo. O Flamengo ainda não recebeu proposta oficial..
Já Gabigol tem sido noticiado na imprensa inglesa como alvo de clubes da Premier League, como o West Ham, mas a diretoria do Flamengo mantém a posição de que não chegaram ofertas e conta com o camisa 9 para 2022.
Recentemente, o estafe do goleiro Gabriel Batista avisou ao Flamengo que uma negociação, seja por empréstimo ou venda em definitivo, interessa a eles, e o clube pode negociá-lo em breve. TIME-BASE DE 2022
Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.
DESAFIOS PARA 2022
Após terminar a temporada com dois vices, o Flamengo buscará os títulos do Carioca, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. A reapresentação do elenco está marcada para o dia 10 de janeiro. A tendência é que, assim como nos últimos anos, o clube atue com uma equipe alternativa nas primeiras rodadas do Estadual, que tem início em 26 de janeiro.
> Confira a tabela do Cariocão
OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022
26/1 - Flamengo x Portuguesa (Estádio Luso Brasileiro)29/1 - Volta Redonda x Flamengo (Estádio Raulino de Oliveira)2/2 - Flamengo x Boavista (Estádio Luso Brasileiro)6/2 - Flamengo x Fluminense, em local ainda indefinido.9 ou 10/2 - Audax Rio x Flamengo, em local ainda indefinido.
Crédito: OmeiaArrascaetarenovouseucontratocomoFlamengoatédezembrode2026(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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