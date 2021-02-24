Flamengo relaciona Willian Arão e Diego Alves para 'decisão' contra o São Paulo; veja lista completa

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Após finalizar a preparação no Ninho do Urubu na manhã desta quarta-feira, o Flamengo divulgou os relacionados para o confronto decisivo contra o São Paulo, quinta-feira, no Morumbi. Assim como diante do Inter, Willian Arão foi relacionado para a partida, mas tem chances remotas de entrar em campo devido à fratura no dedo do pé direito. Outra novidade na lista é o retorno do goleiro Diego Alves, que se recuperou de lesão muscular na coxa.

+ Leva mais um caneco? Veja curiosidades, números e títulos de Rogério Ceni no MorumbiApós sofrer um acidente no banheiro do Ninho do Urubu na última quinta-feira, o camisa 5 até esteve presente no Maracanã na vitória contra o Inter, mas não tinha condições de jogo. Durante essa semana, ele seguiu o repouso em casa e não participou das atividades de segunda e terça-feira. Nesta quarta-feira, ele chegou a ir a campo no último treino da equipe.

Pessoas próximas ao jogador garantem que ele vai tentar uma forma de jogar até o último minuto. Mas a possibilidade é remota: é necessário que haja diminuição da dor no local da fratura.

Diego Alves também esteve em campo na atividade e volta a ser relacionado após quatro partidas. A tendência é que ele fique junto com Gabriel Batista como opções para Hugo Souza no banco de reservas. Por outro lado, o goleiro César sofreu uma entorse no joelho direito e desfalcará a equipe.

Caso Arão não tenha condições, a tendência é de que o treinador mantenha o time que venceu o Inter na última rodada: Hugo Souza, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego Ribas, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.