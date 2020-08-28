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futebol

Flamengo rejeita propostas por Lincoln e encaminha empréstimo de Hugo Moura

Atacante tinha três propostas na mesa, mas clube não quer emprestá-lo neste momento; volante pode reforçar o Coritiba...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 17:09

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 17:09
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo vive um dia agitado nos bastidores por conta de suas pratas da casa. Isso porque, além de anunciar a renovação contratual do zagueiro Thuler, o clube rejeitou propostas de empréstimo pelo atacante Lincoln, mas, em contrapartida, encaminhou a saída do volante Hugo Moura. E por empréstimo, diga-se em tempo.
O centroavante de 19 anos, que tem passagens pela Seleção Brasileira sub-17, ficou ciente de que o Fla rejeitou as seguintes propostas que tinha à mesa: do Grupo City, do Nantes (França) e do Mouscron (Bélgica). De acordo com informações iniciais do site do “GE”, o clube carioca não vê um empréstimo com bons olhos, por ora, uma vez que Domènec Torrent está disposto a dar mais oportunidades a Lincoln - que não atua desde o dia 14 de março (contra a Cabofriense, ainda sob o comando de Jorge Jesus, pelo Carioca).
O Flamengo estaria disposto a aceitar propostas pela venda de Lincoln, na casa dos 10 milhões de euros. Já quanto a Hugo Moura, o cenário é diferente.
O Rubro-Negro quer dar rodagem ao volante de 22 anos e, por isso, está propenso a aceitar a oferta do Coritiba por empréstimo, sem passe fixado redigido em contrato, até fevereiro de 2021 - ou seja, limite desta edição do Campeonato Brasileiro. O canal “Paparazzo Rubro-Negro” noticiou primeiramente a negociação pela saída do jovem.
O LANCE! apurou que Paulo Pelaipe, dirigente do Flamengo até o início deste ano e atualmente diretor do Coxa, agilizou as tratativas do negócio após a anuência do técnico Jorginho, recém-contratado.
Vinculado ao Fla até 2023, Hugo Moura soma quatro partidas nesta temporada - todas pelo Carioca, mais precisamente as primeiras rodadas da Taça Guanabara e com o técnico Maurício Souza (do sub-20), quando o grupo principal estava em férias prolongadas. O acordo com o Coritiba deve ocorrer nas próximas horas.

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