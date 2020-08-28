Flamengo rejeita propostas por Lincoln e encaminha empréstimo de Hugo Moura

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo vive um dia agitado nos bastidores por conta de suas pratas da casa. Isso porque, além de anunciar a renovação contratual do zagueiro Thuler, o clube rejeitou propostas de empréstimo pelo atacante Lincoln, mas, em contrapartida, encaminhou a saída do volante Hugo Moura. E por empréstimo, diga-se em tempo.

O centroavante de 19 anos, que tem passagens pela Seleção Brasileira sub-17, ficou ciente de que o Fla rejeitou as seguintes propostas que tinha à mesa: do Grupo City, do Nantes (França) e do Mouscron (Bélgica). De acordo com informações iniciais do site do “GE”, o clube carioca não vê um empréstimo com bons olhos, por ora, uma vez que Domènec Torrent está disposto a dar mais oportunidades a Lincoln - que não atua desde o dia 14 de março (contra a Cabofriense, ainda sob o comando de Jorge Jesus, pelo Carioca).

O Flamengo estaria disposto a aceitar propostas pela venda de Lincoln, na casa dos 10 milhões de euros. Já quanto a Hugo Moura, o cenário é diferente.

O Rubro-Negro quer dar rodagem ao volante de 22 anos e, por isso, está propenso a aceitar a oferta do Coritiba por empréstimo, sem passe fixado redigido em contrato, até fevereiro de 2021 - ou seja, limite desta edição do Campeonato Brasileiro. O canal “Paparazzo Rubro-Negro” noticiou primeiramente a negociação pela saída do jovem.

O LANCE! apurou que Paulo Pelaipe, dirigente do Flamengo até o início deste ano e atualmente diretor do Coxa, agilizou as tratativas do negócio após a anuência do técnico Jorginho, recém-contratado.