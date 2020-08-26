Flamengo rejeita proposta do Benfica por Bruno Henrique; veja as condições

Há cerca de 20 dias, as notícias oriundas de Portugal davam conta de que o Benfica estava otimista pela contratação de Bruno Henrique. No entanto, nesta quarta-feira, o jornal português "Record" informou que o Flamengo nem sequer avaliou a mais recente proposta dos Encarnados. As condições foram as seguintes: 10 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões na cotação atual) e a inclusão do atacante argentino Facundo Ferreyra, de 29 anos e que esteve ao Espanyol, na oferta. Isso porque, Jorge Jesus não conta com o centroavante para 2020/21.
E o Mister, ainda de acordo com a publicação lusitana, está na cola do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, para que haja insistência na contratação de Bruno Henrique e Gerson - outro que está na radar do lado vermelho de Lisboa desde o retorno de Jesus.
Marcos Braz, recentemente, falou sobre a cobiça do Benfica - cabe destacar que as multas rescisórias de Bruno Henrique e Gerson são, respectivamente, de 35 milhões (R$ 214 milhões) e 75 milhões de euros (R$ 454 milhões):
- O Benfica sempre externou esse sentimento de querer o Gerson e o Bruno Henrique. Não queremos vender, mas isso não quer dizer que não possamos conversar com maturidade. O Flamengo não quer se desfazer de qualquer jogador, mas é dever conversar com qualquer clube - disse o vice-presidente de futebol do Flamengo, logo após a apresentação de Mauricio Isla.