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futebol

Flamengo reinicia busca por clube para Klebinho, fora dos planos de Rogério Ceni

Treinador acompanhou o lateral-direito ao longo da semana e não conta com ele para a temporada. Negociação com o Santa Cruz não avançou...

Publicado em 03 de Abril de 2021 às 15:53

LanceNet

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Publicado em 

03 abr 2021 às 15:53
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Ainda em processo de montagem do elenco para a temporada 2021, o Flamengo também trabalha para definir o destino de atletas fora dos planos. Um deles é lateral-direito Klebinho, que passou por um período de observação por Rogério Ceni, mas não convenceu o treinador. A informação foi divulgada inicialmente pelo site "ge".
+ Tabela do Brasileirão 2021: veja todos os jogos do Flamengo na competiçãoKlebinho, de 22 anos, chegou a ter negociação avançada para ser emprestado ao Santa Cruz, no último mês. No entanto, as conversas não foram concluídas após um pedido de Rogério Ceni, que não conhecia o lateral e gostaria de observá-lo. Ele participou de alguns treinos com o elenco neste início de temporada.
Criado nas categorias de base rubro-negra, Klebinho tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2021. Na última temporada, ele disputou 18 partidas pelo Tokyo Verdy na 2ª divisão do Campeonato Japonês.

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