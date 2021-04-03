Flamengo reinicia busca por clube para Klebinho, fora dos planos de Rogério Ceni

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Ainda em processo de montagem do elenco para a temporada 2021, o Flamengo também trabalha para definir o destino de atletas fora dos planos. Um deles é lateral-direito Klebinho, que passou por um período de observação por Rogério Ceni, mas não convenceu o treinador. A informação foi divulgada inicialmente pelo site "ge".

+ Tabela do Brasileirão 2021: veja todos os jogos do Flamengo na competiçãoKlebinho, de 22 anos, chegou a ter negociação avançada para ser emprestado ao Santa Cruz, no último mês. No entanto, as conversas não foram concluídas após um pedido de Rogério Ceni, que não conhecia o lateral e gostaria de observá-lo. Ele participou de alguns treinos com o elenco neste início de temporada.