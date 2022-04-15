Flamengo reforça comissão técnica de Paulo Sousa com bioquímico

A comissão técnica do técnico Paulo Sousa ganhou mais um reforço. Desta vez, quem chega ao Flamengo, por indicação do treinador português, é o bioquímico espanhol Miguel Cabezas.O profissional reside na Espanha e faz visitas periódicas ao clube. O profissional avalia o metabolismo dos atletas, por meio da urina, saliva e sangue. As amostras são coletadas pelas áreas de nutrição e fisiologia, que encaminham a Miguel.

> Confira a tabela da Série A

Agora, a comissão de Paulo Sousa conta com sete profissionais. Além do bioquímico espanhol, o Rubro-Negro também conta com os auxiliares Victor Sanchez e Manuel Cordeiro, os preparadores físicos António Gomez e Lluis Sala, o preparador de goleiros Paulo Grilo, e o analista de desempenho, Cosimo Cappagli.

No domingo o Flamengo encara o São Paulo, às 16h, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.