Flamengo reencontrará rival de final recente com a chance de chegar a 40 gols no ano

Crédito: Alexandre Vidal / CRF

Com a intenção confirmada de transmitir o próximo jogo pelo YouTube, o Flamengo voltará a estar sob os holofotes da torcida, que poderá ver o seu time fechar a Taça Rio com 100% de aproveitamento, nesta quarta. O adversário será o Boavista, o mesmo da recente decisão da Taça Guanabara, vencida pela Rubro-Negro - de virada. E detalhe: para isso ocorrer, consequentemente a equipe de Jorge Jesus atingirá a marca de 40 gols na temporada.

> Confira a tabela do Campeonato Carioca

Neste momento, o Fla soma 39 gols em 17 partidas (média de 2,30 gols por jogo), incluindo o período em que Maurício Souza esteve à frente do time, cuja duração foram as quatro primeiras rodadas do Estadual. A título de curiosidade, são 14 vitórias, dois empates e apenas uma derrota no ano.

Se levarmos em conta apenas os números do Flamengo com Jesus à beira do gramado, o retrospecto é mais favorável: 13 jogos, com 12 vitórias, um empate e 35 gols (dos 39 no geral) marcados. Já a média de bolas na rede sobe para 2,69 por partida.

Para alcançar 40 gols em 2019, o Rubro-Negro levou 20 partidas disputadas, ainda com Abel Braga no comando técnico.Faz muitos gols, meu artilheiro! ?⚽️❤️?#CRF

? @AlexandreVidal1 / CRF pic.twitter.com/J5rmsim4AL— Flamengo (@Flamengo) June 23, 2020 Se a toada for mantida, a tendência é que a equipe de Jesus atinga este feito simbólico na quarta, sobretudo pela presença confirmada do trio letal Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique, que, juntos, já somam 20 gols nesta temporada.

A ARTILHARIA DO FLAMENGO EM 2020