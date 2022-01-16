Flamengo recusa oferta por zagueiro: veja saídas, sondagens e contratações do clube para 2022

Enquanto está à espera de uma nova oferta por Michael, da Arábia Saudita, o Flamengo já recusou, de prontidão, a possibilidade de Léo Pereira deixar o clube para o Cruz Azul, do México, que enviou uma proposta, rejeitada por não ser considerada vantajosa e pelas poucas peças no setor, no último sábado.

Veja outras movimentações do Flamengo no mercado até o momento:CONTRATAÇÕES

O técnico Paulo Sousa foi a principal contratação do Flamengo até o momento. O português, que chegou ao Rio de Janeiro na última sexta, junto com a sua comissão técnica, foi oficialmente apresentado nesta segunda,10 de janeiro.

O Flamengo também garantiu a permanência de Thiago Maia. O volante já rescindiu com o Lille, da França, e assinou por quatro temporadas.

O clube deseja o mesmo desfecho para Andreas Pereira, que está emprestado pelo Manchester United (ING) até junho. A proposta inicial, por quase 8 milhões de euros, já foi enviada, mas ainda não há uma definição.

NA MIRA

Atualmente, o Flamengo não tem negociações em andamento com nenhum nome. O clube, porém, identificou as carências do elenco junto a Paulo Sousa.QUEM SAIU

A despedida mais recente foi a de César. O goleiro anunciou sua saída do clube após 12 anos. Com contrato até abril de 2022, as partes acertaram a rescisão. A barca do Flamengo ainda tem: Kenedy, de volta ao Chelsea; Bruno Viana, com contrato encerrado; Piris da Motta, João Lucas, Max e Bill, vendidos; Hugo Moura e Vitor Gabriel, emprestados ao Athletico e Juventude, respectivamente.QUEM PODE SAIR

Outro nome que desperta o interesse de clubes do exterior é o de Ramon. O LANCE! apurou que Benfica (POR), Granada (ESP) e Basel (SUI) sondaram a situação do lateral-esquerdo. O Flamengo ainda não recebeu proposta oficial..

Já Gabigol tem sido noticiado na imprensa inglesa como alvo de clubes da Premier League, como o West Ham, mas a diretoria do Flamengo mantém a posição de que não chegaram ofertas e conta com o camisa 9 para 2022.

Recentemente, o estafe do goleiro Gabriel Batista avisou ao Flamengo que uma negociação, seja por empréstimo ou venda em definitivo, interessa a eles, e o clube pode negociá-lo em breve. TIME-BASE DE 2022

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

DESAFIOS PARA 2022

Após terminar a temporada com dois vices, o Flamengo buscará os títulos do Carioca, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. A reapresentação do elenco está marcada para o dia 10 de janeiro. A tendência é que, assim como nos últimos anos, o clube atue com uma equipe alternativa nas primeiras rodadas do Estadual, que tem início em 26 de janeiro.

> Confira a tabela do Cariocão

OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022

26/1 - Flamengo x Portuguesa (Estádio Luso Brasileiro)29/1 - Volta Redonda x Flamengo (Estádio Raulino de Oliveira)2/2 - Flamengo x Boavista (Estádio Luso Brasileiro)6/2 - Flamengo x Fluminense, em local ainda indefinido.9 ou 10/2 - Audax Rio x Flamengo, em local ainda indefinido.