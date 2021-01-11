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futebol

Flamengo recua e rejeita empréstimo de Lincoln ao Vissel Kobe, do Japão

Atacante de 20 anos estava empolgado para atuar ao lado de Iniesta no clube japonês, que viu o Rubro-Negro não aceitar a oferta de cessão com opção de compra, nesta segunda...
LanceNet

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Publicado em 

11 jan 2021 às 18:57

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 18:57

Crédito: Cesar/Ofotografico/Lancepress!
Não será com a proposta que tem em mãos do Vissel Kobe, do Japão, que o Flamengo irá liberar Lincoln por empréstimo. O jogador estava confiante e empolgado com a transferência, o clube havia acenado com o acerto, porém recuou e, nesta segunda-feira, rejeitou a saída do atacante para o futebol japonês nos moldes previstos anteriormente.A informação inicial é do jornalista Venê Casagrande. Lincoln e o seu estafe já estão ciente da negativa do Flamengo, mas os representantes e Lincoln esperam que o atleta de 20 anos seja reintegrado ao elenco profissional.
O Vissel Kobe, clube que tem Iniesta como principal astro, havia oferecido um contrato de empréstimo, cuja duração seria até o final de 2021, com a obrigação de compra caso Lincoln cumprisse determinadas metas no período. Os japoneses chegaram a indicar que pagariam 4 milhões de dólares (R$ 21,3 milhões) pela compra dos direitos econômicos do jovem.
Outro clube interessado no atleta é o FC Cincinnati, dos Estados Unidos. De acordo com informação anteriores do "ge", a equipe da Major League Soccer aceitou a contraproposta do Fla para a contratação do atacante. Os estadunidenses propuseram uma contratação em definitivo em julho - após período de empréstimo neste primeiro semestre.
FORA DOS PLANOS DO FLAMENGO
Formado nas divisões de base do Rubro-Negro, Lincoln tem contrato válido até dezembro de 2023. Na equipe profissional do Flamengo desde 2017, o centroavante já disputou 64 partidas e marcou oito gols pelo Rubro-Negro.
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
Lincoln perdeu espaço no elenco profissional nas últimas semanas de 2020, inclusive sendo determinado pelo departamento de futebol que o atleta treinasse com a equipe sub-20 dias antes de completar a idade limite do time do técnico Mauricio Souza. Hoje, o atleta não faz parte dos planos do clube, que já havia rejeitado outras propostas por Lincoln, como uma do Dínamo de Kiev, da Ucrânia.

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