Flamengo recua e rejeita empréstimo de Lincoln ao Vissel Kobe, do Japão

Crédito: Cesar/Ofotografico/Lancepress!

Não será com a proposta que tem em mãos do Vissel Kobe, do Japão, que o Flamengo irá liberar Lincoln por empréstimo. O jogador estava confiante e empolgado com a transferência, o clube havia acenado com o acerto, porém recuou e, nesta segunda-feira, rejeitou a saída do atacante para o futebol japonês nos moldes previstos anteriormente.A informação inicial é do jornalista Venê Casagrande. Lincoln e o seu estafe já estão ciente da negativa do Flamengo, mas os representantes e Lincoln esperam que o atleta de 20 anos seja reintegrado ao elenco profissional.

O Vissel Kobe, clube que tem Iniesta como principal astro, havia oferecido um contrato de empréstimo, cuja duração seria até o final de 2021, com a obrigação de compra caso Lincoln cumprisse determinadas metas no período. Os japoneses chegaram a indicar que pagariam 4 milhões de dólares (R$ 21,3 milhões) pela compra dos direitos econômicos do jovem.

Outro clube interessado no atleta é o FC Cincinnati, dos Estados Unidos. De acordo com informação anteriores do "ge", a equipe da Major League Soccer aceitou a contraproposta do Fla para a contratação do atacante. Os estadunidenses propuseram uma contratação em definitivo em julho - após período de empréstimo neste primeiro semestre.

FORA DOS PLANOS DO FLAMENGO

Formado nas divisões de base do Rubro-Negro, Lincoln tem contrato válido até dezembro de 2023. Na equipe profissional do Flamengo desde 2017, o centroavante já disputou 64 partidas e marcou oito gols pelo Rubro-Negro.

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