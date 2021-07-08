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futebol

Flamengo recebe proposta de clube suíço pelo volante Hugo Moura

A pedido do técnico Abel Braga, Lugano deseja contratar atleta brasileiro por empréstimo de 12 meses e com opção de compra
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LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2021 às 18:55

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 18:55

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Discreto no mercado da bola, o Flamengo pode estar próximo de vender mais um jogador. Nesta quinta-feira, o clube recebeu uma oferta oficial do Lugano, da Suíça, pelo volante Hugo Moura. A proposta é de empréstimo e está sendo avaliada pela diretoria rubro-negra. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande.
+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” turbinam receitas do FlamengoComandado pelo técnico Abel Braga, o Lugano deseja ter Hugo Moura por empréstimo de 12 meses, sem compensação financeira, mas com opção de compra ao término do vínculo. O treinador trabalhou com o volante em 2019, nos tempos de Flamengo, e foi ele quem promoveu do jogador para o time profissional rubro-negro.
A recente lesão de Diego Ribas, no entanto, pode pesar contra a possível transferência do jovem. Antes sem muito espaço, Hugo Moura passou a ser uma das poucas opções do elenco para atuar na função de primeiro volante. Na partida contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira, ele entrou no intervalo e disputou todo o segundo tempo.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Brasileiro
Com 23 anos, Hugo Moura tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023. Na temporada atual, ele soma 20 partidas e um gol marcado, no clássico contra o Botafogo pela Taça Guanabara. No ano passado, ele esteve emprestado ao Coritiba e, apesar do rebaixamento, foi um dos destaques da equipe no Campeonato Brasileiro.

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