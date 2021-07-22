Flamengo recebe proposta de clube inglês por Rodrigo Muniz acima do valor esperado

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Não é de hoje que os gols e as boas atuações recentes do cobiçado Rodrigo fizeram o Flamengo mudar a avaliação sobre o valor de mercado do atacante. Agora, é a vez do Fulham, da EFL Championship (segunda divisão inglesa), apresentar uma proposta ao clube carioca pela contratação da joia de 20 anos.A informação inicial é do jornal "O Dia". Com uma compensação financeira inicial de 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,1 milhões), a oferta é por empréstimo de 12 meses e possui valor de opção de compra fixado ao fim do vínculo. O clube e o estafe de Muniz sinalizaram positivamente com as cifras envolvidas, e o Rubro-Negro dará uma resposta definitiva até a próxima semana.

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Como opção de compra para 2022, o Fulham estipulou e está disposto ainda a desembolsar 9 milhões de euros, aproximadamente R$ 55,1 milhões de reais, por 100% dos direitos econômicos de Rodrigo Muniz, que já está ciente do interesse direto do português Marcos Silva, novo técnico da equipe londrina, em seu futebol a partir da temporada 2021/22.

O total da operação, portanto, pode render pouco mais de R$ 60 milhões aos cofres do Flamengo.

Cabe lembrar que há outros clubes da Europa e do Oriente Médio que já ofereceram propostas ou consultaram os interessados a fim de recrutar Rodrigo Muniz. No início do mês, o Flamengo chegou a rejeitar uma proposta do Atlético de Madrid, pois os valores estavam abaixo do mínimo pedido para negociar o centroavante, que é 8 milhões de euros.

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