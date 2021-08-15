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futebol

Flamengo recebe o Sport e se depara com três obstáculos pelo Brasileirão

Equipes rubro-negras se enfrentam às 16h deste domingo, em Volta Redonda, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro
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Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 06:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 ago 2021 às 06:55
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Já quanto aos desfalques, são oito, ao todo. A zaga titular, integrada por Rodrigo Caio (reequilíbrio muscular) e Gustavo Henrique (com sinais de virose), é baixa e dá lugar a uma rara formação. Diego e Gabigol, suspensos, são outros titulares que estão fora, além de Renê, Piris da Motta, Thiago Maia e César.
Como citado acima, Pedro, de volta após um jogo como desfalque, está recuperado de um entorse no tornozelo é a principal novidade. O Flamengo o terá como referência e como trunfo, ao lado de Bruno Henrique, para superar a melhor defesa do Brasileirão.
Apesar de estar na parte inferior da tabela, à beira do Z-4, o Sport sofreu apenas 11 gols em 15 jogos. Por outro lado, tem o pior ataque, com apenas oito gols marcados, mas como a estratégia diante do Flamengo tende a ser reativa, a preocupação de Renato Gaúcho para furar uma zaga que não sofre gols há cinco partidas se acentua - o Leão passou ileso contra América-MG, Ceará, Bahia e Red Bull Bragantino, numa empolgante sequência de duas vitórias e dois empates.
+ Veja a tabela completa do Brasileirão
Com tais barreiras pela frente, o Flamengo ocupa atualmente a quinta colocação, com 24 pontos. Vale lembrar que a equipe teve rodadas adiadas e tem dois jogos a menos do que os clubes que estão no G-4.
Em tempo: o jogo desta tarde será televisionado pela Globo, Premiere e SporTV e transmitido em Tempo Real no LANCE! (acompanhe aqui).

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