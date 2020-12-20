Flamengo recebe Bahia para se despedir do Maracanã em 2020 e ostentar números melhores pelo Octa

Sobretudo quando há comparações com 2019, o Flamengo de 2020 está longe de ter um rendimento em casa à altura de sua imponência no Maracanã. Mas tanto a rodada passada quanto esta reservaram uma oportunidade para o clube se despedir deste ano com números melhores e ânimos renovados visando a oitava conquista do título nacional, em fevereiro. O rival da vez será o Bahia, a partir das 18h15 deste domingo, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro e a ser transmitido em Tempo Real pelo LANCE!. Hoje, o Fla chega para o último jogo no Maracanã em 2020 com um frustrante aproveitamento de 61,1% (seis vitórias, quatro empates e duas derrotas) como mandante no Brasileirão - o que não o credencia sequer ao top-5 neste quesito. Será necessário, no mínimo, aproximar-se dos ótimos números como visitante - é o melhor - na briga pelo Octa.