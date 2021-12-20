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Flamengo quer Fla-Flu em Brasília; jogo do Fluminense na Libertadores deve ser em São Januário

Informação foi dada por Mário Bittencourt, presidente do Tricolor, durante live; Flu estuda partidas fora do Rio de Janeiro...
LanceNet

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Publicado em 

20 dez 2021 às 10:08

Publicado em 20 de Dezembro de 2021 às 10:08

Sem poder contar com o Maracanã, que vem passando por uma reforma no gramado, algumas partidas de Fluminense e Flamengo vão precisar ser deslocadas. Em live na FluTV, o presidente do Tricolor, Mário Bittencourt, afirmou que o Rubro-Negro estuda mandar o Fla-Flu do Campeonato Carioca 2022 em Brasília. Além disso, o Flu também deve atuar na capital e no Espírito Santo.O clássico, que tem mando do Fla, está previsto para ocorrer no dia 2 de fevereiro. E esta não será a única partida longe do Rio de Janeiro para o Tricolor.
- Estamos tentando viabilizar jogar no mínimo dois jogos em praças distantes. A tendência é que seja Brasília e Espírito Santo. Parece que o Flamengo vai mandar o Fla-Flu em Brasília, então faríamos o jogo contra o Botafogo, na rodada seguinte, lá também. E o contra a Portuguesa em Cariacica - disse o dirigente.
Outro caso quase confirmado é que o Fluminense deve levar a partida contra Deportivo Cali ou Millonarios, da Colômbia, pela segunda fase da Libertadores, para São Januário, casa do Vasco. A partida será em 2 de março. O da terceira fase, diante de Atlético Nacional, Cesar Vallejo (único que o Flu decidiria em casa) ou Olimpia, tem chances de acontecer no Maracanã.
O Maracanã vai adotar a partir de 2022 a grama híbrida, uma combinação de grama natural com fibras sintéticas. A troca teve início neste mês dezembro, após o fim das competições, e tem previsão de ser concluída em 90 dias. A expectativa é que esteja pronto para as semifinais do Campeonato Carioca.

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