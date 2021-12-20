Flamengo quer Fla-Flu em Brasília; jogo do Fluminense na Libertadores deve ser em São Januário

Sem poder contar com o Maracanã, que vem passando por uma reforma no gramado, algumas partidas de Fluminense e Flamengo vão precisar ser deslocadas. Em live na FluTV, o presidente do Tricolor, Mário Bittencourt, afirmou que o Rubro-Negro estuda mandar o Fla-Flu do Campeonato Carioca 2022 em Brasília. Além disso, o Flu também deve atuar na capital e no Espírito Santo.O clássico, que tem mando do Fla, está previsto para ocorrer no dia 2 de fevereiro. E esta não será a única partida longe do Rio de Janeiro para o Tricolor.

- Estamos tentando viabilizar jogar no mínimo dois jogos em praças distantes. A tendência é que seja Brasília e Espírito Santo. Parece que o Flamengo vai mandar o Fla-Flu em Brasília, então faríamos o jogo contra o Botafogo, na rodada seguinte, lá também. E o contra a Portuguesa em Cariacica - disse o dirigente.

Outro caso quase confirmado é que o Fluminense deve levar a partida contra Deportivo Cali ou Millonarios, da Colômbia, pela segunda fase da Libertadores, para São Januário, casa do Vasco. A partida será em 2 de março. O da terceira fase, diante de Atlético Nacional, Cesar Vallejo (único que o Flu decidiria em casa) ou Olimpia, tem chances de acontecer no Maracanã.