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Flamengo: quase três anos depois, Marinho reencontra o Botafogo, vítima do 'mini míssil aleatório'

Em 2019, pelo Campeonato Brasileiro, após dar a vitória ao Santos contra o Botafogo, Marinho nomeou o golaço de 'mini míssil aleatório'...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 fev 2022 às 07:00
Um dos personagens do Flamengo diante do Botafogo nesta quarta-feira, no estádio Nilton Santos, às 20h, é Marinho. Isso porque o atacante, que estará à disposição do técnico Paulo Sousa, marcou um dos gols mais marcantes da carreira justamente contra o Alvinegro Carioca: o "mini míssil aleatório".> Pênaltis perdidos na Supercopa fazem Flamengo perder valor milionárioO nome, vale lembrar, foi dado pelo próprio jogador. No dia 27 de janeiro, o Peixe venceu o Botafogo por 1 a 0, com gol de Marinho, também no Nilton Santos. Aos 29 minutos da etapa final, o jogador, de fora da área, cortou para a perna esquerda, abriu espaço e finalizou no ângulo de Gatito.
- Ali foi um mini míssil aleatório, esse é diferente (risos). Mas é isso aí, a equipe está de parabéns. Feliz pelo gol, pela ansiedade também que eu falei que estava um pouco. Mas estava com a cabeça tranquila e sabia que, na hora certa, iria sair - disse Marinho, à TV Globo, após aquela partida.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
Inclusive, quando a contratação foi oficializada, o próprio Flamengo relembrou o gol e chamou Marinho de "o dono do mini míssil aleatório mais famoso do Brasil". Abaixo, veja a publicação: Até aqui, Marinho foi o único reforço do Flamengo nesta janela de transferência para o setor ofensivo. Ele foi comprado do próprio Santos por R$ 7 milhões e já disputou cinco partidas com Manto, tendo marcado um gol.
Crédito: MarinhofoioprimeiroreforçodaEraPauloSousa(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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