Flamengo promove Márcio Torres a auxiliar do time profissional após pedido de Rogério Ceni

A pedido de Rogério Ceni, Márcio Torres é o novo auxiliar técnico da equipe profissional do Flamengo. No clube desde 2010, Torres trabalhou em diferentes categorias na base do Rubro-Negro e, recentemente, integrava a comissão técnica do time sub-20, treinado por Maurício Souza.Já no novo cargo, Márcio Torres esteve presente no treino da manhã desta quarta-feira, no Ninho do Urubu, quando o elenco rubro-negro finalizou a preparação para o duelo contra o Cuiabá, a ser realizado amanhã à noite.