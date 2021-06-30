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Flamengo promove Márcio Torres a auxiliar do time profissional após pedido de Rogério Ceni

Torres está no clube desde 2010 e, recentemente, pertencia à comissão técnica de Maurício Souza na equipe sub-20 do Rubro-Negro...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 12:32

LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2021 às 12:32
Crédito: Alexandre Vidal / CRF
A pedido de Rogério Ceni, Márcio Torres é o novo auxiliar técnico da equipe profissional do Flamengo. No clube desde 2010, Torres trabalhou em diferentes categorias na base do Rubro-Negro e, recentemente, integrava a comissão técnica do time sub-20, treinado por Maurício Souza.Já no novo cargo, Márcio Torres esteve presente no treino da manhã desta quarta-feira, no Ninho do Urubu, quando o elenco rubro-negro finalizou a preparação para o duelo contra o Cuiabá, a ser realizado amanhã à noite.
Márcio Torres, agora, se junta ao francês Charles Hembert para auxiliar Ceni na comissão técnica.
+ Confira a classificação do Campeonato Brasileiro
Para atuar pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo embarca nesta tarde para o Mato Grosso. A partida contra o Cuiabá será quinta, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal. O LANCE! acompanha o duelo em Tempo Real.

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