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futebol

Flamengo prepara ação contra a CBF, e imbróglio por Pedro vai para o STJD

Convocado por André Jardine, apesar do aviso que o Flamengo não o liberaria para os Jogos Olímpicos, Pedro precisa ter a situação regularizada junto à CBF para atuar pelo clube...
LanceNet

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Publicado em 

18 jun 2021 às 14:45

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 14:45

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O imbróglio envolvendo Flamengo e CBF por conta da liberação (ou não) de Pedro para os Jogos Olímpicos de Tóquio ainda está longe do fim. Depois do atacante ser convocado por André Jardine e a entidade oficializar o pedido ao clube pelo "OK" para a presença do atleta na Olimpíada, o departamento jurídico do Rubro-Negro entrará com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva para que o jogador tenha condições de atuar pela equipe de Ceni.Apesar dos Jogos Olímpicos não serem Data Fifa, o fato de Pedro (ou outro atleta) estar convocado faz que com que o mesmo não tenha condições de jogo. Isso explica o movimento jurídico do Flamengo junto ao STJD, com o objetivo de ter o centroavante com a situação regularizada no sistema da CBF.
A informação foi inicialmente publicada pelo portal "Coluna do Flamengo".Pedro foi convocado por André Jardine na manhã de quinta-feira. Na véspera, contudo, o Flamengo já havia comunicado à CBF e aos atletas que não os liberaria para a competição em Tóquio, que não faz parte do calendário da Fifa.
Após a convocação, a diretoria do Flamengo manteve o posicionamento e, através de Luiz Eduardo Baptista, VP de Relações Externas, questionou a CBF.
- Olimpíadas não é Data Fifa. PSG nega Marquinhos e Neymar, CBF aceita. Palmeiras nega Weverton, CBF aceita. Flamengo nega Pedro, CBF convoca. Quem trabalha pelos clubes? Mais do mesmo. LIGA JÁ - escreveu Bap.Pedro, por sua vez, usou as redes sociais para comemorar convocação às Olimpíadas mesmo com a negativa do Flamengo. 'Motivo de orgulho', disse.Após ficar afastado por Covid-19, Pedro retorna aos treinos do Flamengo nesta sexta-feira. O atacante ainda será desfalque para Rogério Ceni neste sábado, contra o Red Bull Bragantino, no Maracanã. O atacante realizará trabalhos para se recondicionar fisicamente e reforçar o time a partir da próxima semana.

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