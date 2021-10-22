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Flamengo pode perder um jogador por suspensão para 'final', enquanto Atlético tem quatro titulares em risco

Diego Ribas é o único jogador pendurado do Fla que deve estar à disposição na rodada deste fim de semana, a antecessora do aguardado duelo entre Rubro-Negro e Galo...
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Publicado em 

22 out 2021 às 12:16

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 12:16

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Possíveis rivais na decisão da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético-MG se encontrarão pelo Brasileiro no fim de semana que vem, mais precisamente no dia 30, para um duelo com quê de final. E o Rubro-Negro entrará em campo neste sábado, para enfrentar o Fluminense, com apenas um jogador pendurado, enquanto o Atlético-MG pode perder até quatro titulares.No Fla, amanhã, apenas Diego Ribas corre o risco de levar o terceiro cartão amarelo no Fla-Flu e ficar fora do jogo diante do Galo, que, por sua vez, tem os zagueiros Nathan Silva e Júnior Alonso, o meia Nacho e o atacante Hulk - dúvida no duelo contra o Cuiabá por conta de uma lesão na mão - pendurados. Das opções do banco, a equipe de Cuca ainda tem Eduardo Sasha em tal condição.
É bom ressaltar que Bruno Henrique também está pendurado pelo lado do Flamengo, mas o atacante ainda não terá condições físicas de retornar neste sábado e, por isso, caso se recupere, enfrentará o Atlético-MG sem ter passado pela preocupação quanto à suspensão automática diante do Fluminense.
OUTROS DESFALQUES DO FLA
Para o Fla-Flu, além de Bruno Henrique, Renato Gaúcho também não poderá contar com Gabigol, Arrascaeta e David Luiz, que estão em recuperação de suas respectivas lesões, além de Filipe Luís, o único atleta suspenso do time.
Neste momento, o Flamengo soma 46 pontos em 24 jogos realizados. O líder, Atlético-MG e rival do 30 de outubro, no Maracanã, tem 56 em 26 partidas. Confira e simule a tabela completa do Brasileirão aqui.
Em tempo: o jogo entre Flamengo e Fluminense será às 19h deste sábado, no Maracanã. O LANCE! transmite o clássico em Tempo Real.

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