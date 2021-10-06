Flamengo pode garantir transação milionária com Natan justamente em noite de reencontro; entenda

Crédito: Divulgação/Bragantino

Se a referência for as posições na tabela, o confronto entre Red Bull Bragantino e Flamengo, a ser realizado no no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), promete ser o mais vistoso e equilibrado da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E não é só o técnico Maurício Barbieri que o Rubro-Negro reencontrará, mas também Natan, revelado no Ninho do Urubu.A tendência é que Natan, de 20 anos, inicie o duelo desta noite no banco de reservas, o que ocorreu na última rodada e tem sido frequente, já que Léo Ortiz e Fabrício Bruno costumam integrar a zaga titular do Bragantino.

E a maior curiosidade envolvendo o reencontro é que, caso Natan atue em um jogo por mais 45 minutos, ao menos, o Flamengo automaticamente garantirá R$ 22 milhões previstos em contrato, uma vez que o defensor terá feito 20 partidas com o mínimo de tal minutagem pelo clube paulista.

Seja hoje ou ao longo da temporada, o Flamengo só embolsará a quantia em 2022. Mas, pela proximidade da meta, o clube já conta com o valor para a temporada que vem, em um negócio que irá gerar, ao todo, R$ 27 milhões, pois o Braga pagou R$ 5 milhões - esse ano - pelo empréstimo até janeiro.

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DIREITOS ECONÔMICOS DE NATAN

Atualmente, os direitos econômicos de Natan são divididos entre Flamengo, que tem 60%, e Porto Vitória, clube do Espírito Santo, que detém os outros 40%. Na negociação de março, o Rubro-Negro recebeu uma fatia de 22% da equipe capixaba antes de vender 70% para o Red Bull Bragantino.

Dessa forma, ao fim da transferência em dezembro deste ano, o Flamengo manterá 12% dos direitos de Natan, o Porto Vitória ficará com 18% e o RB Bragantino será o detentor dos 70% restantes.

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