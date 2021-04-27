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futebol

Flamengo pode estrear novo uniforme 1 de goleiro contra o Unión La Calera; veja imagens

Rubro-Negro receberá o Unión La Calera-CHI nesta terça, no Maracanã, pela Libertadores
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Publicado em 27 de Abril de 2021 às 12:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2021 às 12:20
Crédito: Reprodução
O Flamengo pode estrear o novo uniforme 1 de goleiro, predominantemente amarelo, nesta terça-feira, em duelo contra o o Unión La Calera, às 19h15, no Maracanã, e válido pela segunda rodada do Grupo G. A utilização depende apenas da confirmação da Conmebol, em reunião protocolar a ocorrer horas antes do jogo.Ainda não divulgado oficialmente, o novo uniforme é inspirado em Raul Plasmann, ídolo do clube nos anos 1980 e campeão da Libertadores e do Mundial pelo clube em 81 - cujos títulos completarão 40 anos em 2021.

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