Flamengo pode eliminar o Vasco do Carioca no possível único Clássico dos Milhões na temporada

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Depois de pedir adiamento do jogo, o Flamengo vai enfrentar o Vasco, nesta quinta-feira, a partir das 19h, ciente que a decisão por descanso pós-título da Supercopa do Brasil gerou revolta no rival, que jogará a vida no duelo da vez, válido pela 9ª rodada da Taça Guanabara. Restam duas rodadas, e o Rubro-Negro pode acirrar o antagonismo ao vencer, o que eliminaria o Cruz-Maltino.Em caso de qualquer triunfo do Flamengo no Clássico dos Milhões de amanhã, o Vasco ficará matematicamente sem chances de ir às semifinais do Carioca, pois, mesmo se chegar aos mesmos pontos do Fluminense (vencendo os dois jogos que faltariam), o número de vitórias não seria o suficiente.

+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021

Além do mais, como o Vasco disputará a Série B do Brasileiro em 2021, é possível que o clássico desta quinta seja o único entre ambos na temporada. A única chance que restaria é a de um eventual encontro pela Copa do Brasil.

E o Flamengo, ciente da possibilidade de alijar o Vasco do caminho no Estadual, terá força máxima em campo de olho na estreia da Libertadores, cujo adversário será o Vélez Sarsfield, já na próxima terça (20), na Argentina. A ideia de Rogério Ceni é poupar os titulares contra a Portuguesa, neste sábado.