Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Flamengo pode eliminar o Vasco do Carioca no possível único Clássico dos Milhões na temporada
futebol

Flamengo pode eliminar o Vasco do Carioca no possível único Clássico dos Milhões na temporada

Rubro-Negro enfrenta o Cruz-Maltino em duelo a ser realizado no Maracanã, nesta quinta...

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 12:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2021 às 12:16
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Depois de pedir adiamento do jogo, o Flamengo vai enfrentar o Vasco, nesta quinta-feira, a partir das 19h, ciente que a decisão por descanso pós-título da Supercopa do Brasil gerou revolta no rival, que jogará a vida no duelo da vez, válido pela 9ª rodada da Taça Guanabara. Restam duas rodadas, e o Rubro-Negro pode acirrar o antagonismo ao vencer, o que eliminaria o Cruz-Maltino.Em caso de qualquer triunfo do Flamengo no Clássico dos Milhões de amanhã, o Vasco ficará matematicamente sem chances de ir às semifinais do Carioca, pois, mesmo se chegar aos mesmos pontos do Fluminense (vencendo os dois jogos que faltariam), o número de vitórias não seria o suficiente.
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021
Além do mais, como o Vasco disputará a Série B do Brasileiro em 2021, é possível que o clássico desta quinta seja o único entre ambos na temporada. A única chance que restaria é a de um eventual encontro pela Copa do Brasil.
E o Flamengo, ciente da possibilidade de alijar o Vasco do caminho no Estadual, terá força máxima em campo de olho na estreia da Libertadores, cujo adversário será o Vélez Sarsfield, já na próxima terça (20), na Argentina. A ideia de Rogério Ceni é poupar os titulares contra a Portuguesa, neste sábado.
Em tempo: o jogo desta quinta-feira entre Flamengo e Vasco será no Maracanã. O LANCE! transmite o confronto em Tempo Real.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados