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Flamengo pode bater recorde histórico de gols em uma temporada antes mesmo da final da Libertadores

Rubro-Negro está a dois gols de atingir os 150 feitos em 2019, ano inesquecível para o torcedor e de conquista de Libertadores. Veja os números!...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2021 às 08:05

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 08:05

O Flamengo está às vésperas de segunda decisão da Libertadores em três anos e, enquanto trabalha a ansiedade e preserva titulares em meio à maratona de jogos no Campeonato Brasileiro, pode bater o número de gols da inesquecível temporada de 2019 antes mesmo de jogar a final continental.Há dois anos, o Flamengo fechou a temporada com 150 gols, em 74 jogos oficiais, somando Carioca (campeão), Copa do Brasil, Brasileiro (campeão), Libertadores (campeão) e Mundial de Clubes.
Já nesta temporada, são 148 gols feitos, em 68 jogos (2,17 gols por jogo). E o time atual do Flamengo, perto de ultrapassar a marca de 2019, também está próximo de se tornar o mais goleador do século.
Isso porque, a maior marca de gols feitos pelo clube numa temporada foi justamente em 2019, quando a equipe de Jorge Jesus igualou ao Flamengo de 2000, com Adriano Imperador, Denílson & Cia, que alcançou os mesmos 150 gols, porém somando 72 partidas.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
Em tempo: o próximo jogo do impetuoso Flamengo será diante do Internacional, às 21h30 deste sábado, pela 34ª rodada do Brasileiro, no Beira-Rio.
ARTILHEIROS DO FLAMENGO NA TEMPORADA
Gabigol - 31Bruno Henrique - 20Pedro - 18Michael - 18Vitinho - 12Rodrigo Muniz - 9Arrascaeta - 9Willian Arão - 4Andreas Pereira - 4Gustavo Henrique - 3Everton Ribeiro - 3João Gomes - 2Thiago Maia - 2Diego - 1Gerson - 1Max - 1Hugo Moura - 1Rodrigo Caio - 1Bruno Viana - 1Rodinei - 1Renê - 1Matheuzinho - 1Contra (São Paulo, ABC e Olimpia) - 3
Crédito: Em68jogosnatemporada,Flamengosoma148gols(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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