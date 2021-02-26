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Flamengo planeja dividir valor milionário entre jogadores e estafe por título do Brasileirão

Dos R$ 33 milhões que serão destinados ao clube, a ideia do Rubro-negro é repassar cerca de R$ 30 milhões ao departamento de futebol...
LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 14:50

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 14:50

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Campeão do Brasileirão, o Flamengo irá dividir um valor milionário entre jogadores e funcionários do departamento de futebol. Dos R$33 milhões que o clube receberá de premiação da CBF, a ideia é repassar cerca de R$30 milhões ao grupo. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Uol.
+ Veja os números dos principais nomes do Flamengo na campanha do octa!A divisão não será igual para todos e obedece a critérios acordados anteriormente. O alto valor de premiação pode ser explicado pelo fato do Flamengo não pagar "bicho" a cada vitória, como é feito em outros clubes.
Elenco e funcionários do departamento do futebol, no entanto, pregam cautela antes de receber o valor. Em 2019, houve um impasse no pagamento das premiações dos títulos do Brasileirão e da Libertadores.
Diferentemente de 2019, o título do Brasileirão 2020 foi no sufoco. O Flamengo perdeu por 2 a 1 para o São Paulo na noite desta quinta-feira, e só se sagrou campeão porque o Internacional não conseguiu vencer o Corinthians - empatou em 0 a 0. Dessa forma, o Flamengo terminou com 71 pontos, enquanto o Colorado ficou com 70.

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