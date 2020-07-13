Flamengo perde artilheiro e garçom para Fla-Flu, mas JJ tem boas opções

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Ao receber o segundo cartão amarelo e ser expulso no fim do clássico deste domingo, Gabriel Barbosa tornou-se desfalque para o Fla-Flu decisivo de quarta-feira, que vale o título do Campeonato Carioca. A ausência do camisa 9 será sentida, afinal, é o artilheiro - com 11 gols no ano - e também o garçom do time na temporada, com nove assistências. Porém, o elenco e a boa fase de outros atacantes deixam Jorge Jesus com opções para substituí-lo na decisão.

Se não contará com artilheiro, o Mister tem tudo para ter Bruno Henrique de novo no time titular. Preservado do Fla-Flu de domingo com dores na perna esquerda, o camisa 27 vive a expectativa de retornar a atuar pela ponta direita, função que foi de Gabriel Barbosa em sua ausência. O camisa 9 foi bem, com a jogada do gol de Michael, o da vitória por 2 a 1, surgindo justamente por ali.

Assim, a tendência é de que Pedro seja mantido como o centroavante. Além dos ótimos números que tem nesta temporada, o ex-Fluminense foi bem diante do clube que o revelou de novo. Se já havia marcado na final da Taça Rio, repetiu a dose na decisão do Carioca. Mais do que o gol, se movimentou, saiu da área e criou muitos problemas para a defesa do time de Odair Hellmann.

Michael e Vitinho foram outros nomes acionados por Jorge Jesus nesta sequência de "Fla-Flus", e também tiveram bons momentos. O primeiro foi o autor gol que dá vantagem ao Rubro-Negro na partida decisiva de quarta. O segundo foi uma das surpresas entre os titulares, iniciou o lance do primeiro gol, mas acabou substituído na etapa final. São nomes que podem ser importantes para o técnico diante de um adversário que vem dando trabalho.

Mais do que encontrar o substituto ideal para o "jogador A ou B", é preciso que o Flamengo reencontre a postura e organização em campo e a fome de gol que o transformou em um time vencedor desde a chegada de Mister, em junho de 2019. Por mais que não tenha sido derrota pelo Fluminense nos dois clássicos, não foi o Rubro-Negro o dono das atuações mais convincentes no Maracanã.EXPULSÃO CONTESTADA; SÚMULA É AGUARDADA