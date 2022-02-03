Flamengo: Paulo Sousa identifica correções necessárias em Gomes e Marinho

O Flamengo venceu e convenceu na estreia de Paulo Sousa, na última quarta-feira, diante do Boavista. Pela 3ª rodada do Carioca, o triunfo por 3 a 0 se deu sem sustos, com brilhos de Marinho e Vitinho, principalmente, e uma atuação coletiva sólida, mesmo com um esquema novo (3-4-3) para o elenco. Mas o treinador chamou a atenção ao também sublinhar correções necessárias.Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW

Gomes e Marinho, elogiados, também ouviram, publicamente, falhas identificadas, algo marcante no dia do primeiro jogo de Paulo Sousa no futebol brasileiro, já que o seu antecessor, Renato Gaúcho, por exemplo, se esquivava de temas táticos - seja nos quesitos individual ou coletivo.

Quanto ao Gomes, o detalhe a ser corrigido é o seguinte: evitar buscar a bola nos pés do portador da mesma.

- O Gomes fez um jogo extraordinário, com mais dinamismo do que contra o Volta Redonda. Os 45 minutos que ele jogou, mesmo não perdendo a bola, teve pouco dinamismo. Hoje esteve muito bem na organização defensiva e ofensiva. Disse para perceber os espaços. Às vezes ele se aproxima muito da bola e tira espaço dos companheiros, mas vamos melhorar e ir corrigindo o seu posicionamento. O Willian Arão, pedi para dar mais equilíbrio. Os que entraram estavam muitas vezes na mesma linha, daí a importância do equilíbrio - falou Sousa, citando Arão, que entrou no decorrer do jogo.

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Já em relação ao Marinho, o equilíbrio almejado pode ter sido comprometido por conta do camisa 31 ter "acelerado demais o jogo", ocasionando buracos entre as linhas ofensivas do time. Paulo Sousa externou o seguinte:

- Marinho teve uma boa atuação, sobretudo nos primeiros 30, 35 minutos. Depois, acelerou demais o jogo. No futuro, as decisões serão diferentes, porque é um jogador com chegada para finalização, é explosivo, mas também tem que saber dar uma pausa no jogo e entender que o time às vezes não acompanha a velocidade dele.

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Paulo Sousa terá três sessões de treino antes do próximo jogo, o clássico contra o Fluminense, às 16h deste domingo, no Estádio Nilton Santos.

Com ajustes a serem aplicados na engrenagem, o Flamengo do Mister terá uma concorrência ainda maior, já que Arrascaeta e Bruno Henrique, por exemplo, estrearão em 2022. Porém algo é notório: o início do trabalho é animador.