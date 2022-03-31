Flamengo passa a ter três desfalques para a finalíssima do Carioca; Fabrício Bruno e Rodinei são dúvidas

O Flamengo atualizou as situações de dois jogadores que saíram de campo lesionados na última quarta-feira, na derrota por 2 a 0 sobre o Fluminense, pela partida de ida da final do Campeonato Carioca. Vitinho está fora do confronto da volta, pois teve uma lesão muscular constatada. Já Fabrício Bruno deve se recuperar a tempo, após receber uma pancada. Veja o comunicado do clube:

- O atleta Vitinho realizou exame, que constatou lesão na região posterior da coxa direita; Fabrício Bruno recebeu uma pancada no pé esquerdo. Ambos iniciaram tratamento - informou o Fla, através da assessoria de imprensa.

Vitinho se junta a Pablo e Rodrigo Caio como desfalques - confirmados - na decisão do Carioca.

Já Fabrício Bruno, como não teve lesão detectada, tem boas possibilidades de se recuperar até o confronto deste sábado, às 18h, novamente no Maracanã. A ver o processo de reabilitação do camisa 15 até lá, assim como o de Rodinei, na transição e também dúvida para a finalíssima.

O Flamengo se reapresentou na tarde desta quinta-feira, no Ninho do Urubu. O time de Paulo Sousa precisará vencer por mais de três gols de diferença para ser campeão diretamente. No caso de dois, a final será decidida nos pênaltis.