Flamengo passa a ter mais de 20 problemas físicos na temporada

As ausências no setor defensivo rubro-negro são constantes. A começar por Rodrigo Caio, que, em recuperação de cirurgia no joelho direito e uma infecção no local dos pontos, ainda não atuou em 2022. O zagueiro já até até viajou com a delegação para o jogo contra o Altos, iniciando o processo de reintegração a pedido de Paulo Sousa, e agora volta à lista do Mister com condições de atuar.

Em fevereiro, o clube informou que David Luiz e Léo Pereira apresentaram desgaste muscular acentuado, e perderam três e um jogo, respectivamente. No último dia 3, Léo Pereira sentiu dores na coxa esquerda e já ficou fora contra o Talleres. Está recuperado.

Já Gustavo Henrique sofreu entorse no joelho direito, em 20 de fevereiro, e lesão no quadríceps, em 10 de abril, sendo desfalque em 14 partidas até o momento. O lateral Isla também sofreu lesão no quadríceps, informada em 3 de abril. Fabrício Bruno, por conta de um trauma no pé esquerdo, é baixa desde o dia 31 de março. Contra o Talleres, completou dez partidas fora do time.

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Dois dos reforços para a temporada, Ayrton Lucas e Pablo viveram situações diferentes. O lateral chegou ao clube em recuperação de uma lesão no tornozelo esquerdo. Do anúncio da sua contratação até sua estreia, contra o Altos, foram oito jogos. Já o defensor sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, e a recuperação também o tirou de oito partidas.

Os desfalques do Flamengo também se acumulam do meio para frente. Quem sofreu a lesão mais grave foi o jovem Matheus França, que fraturou a fíbula da perna direita e passou por cirurgia no dia 25 de abril. O meia já iniciou a fisioterapia, e o prazo estimado para retorno foi de três a quatro meses.

Falando em fratura, o Flamengo informou, no último dia 3, que o atacante Marinho sofreu uma fratura na costela. O local já está cicatrizado, e o camisa 31 já está apto para jogar.

Já no setor do meio de campo, Thiago Maia foi baixa em quatro partidas ao recuperar-se de uma pancada no treino, a qual abriu um corte profundo em sua perna direita. Andreas Pereira, com dores nas costas, foi baixa no jogo contra o Altos, enquanto Vitinho, em recuperação de lesão muscular desde 31 de março, não esteve à disposição de Sousa nos últimos dez jogos do Fla.

Por fim, Bruno Henrique: em 2022, o Flamengo já informou que o camisa 27 apresentou desgaste muscular acentuado, sofreu lesão na coxa direita, luxação no ombro esquerdo e tendinopatia no joelho direito. Ao todo, o atacante ficou de fora de sete compromissos do Rubro-Negro devido aos problemas citados.

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Em meio a tal cenário desfavorável e bastidores agitados após declarações bombásticas de Jorge Jesus, o Flamengo volta a campo pelo Brasileiro para engrenar. O próximo jogo, contra o Botafogo, será realizado às 11h (de Brasília) deste domingo, no Estádio Mané Garrincha. Confira todos os relacionados do Rubro-Negro aqui.