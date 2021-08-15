Flamengo passa a ter dois jogadores suspensos para a próxima rodada do Brasileiro

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Com tranquilidade, o Flamengo venceu o Sport por 2 a 0, neste domingo, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Raulino de Oliveira - já que o Maracanã está fechado para ajustes no gramado. A vitória contou com gols de Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Mas Renato Gaúcho viu dois jogadores ficarem suspensos para o jogo da próxima rodada da competição.+ Fla na cola do G4! Confira a tabela completa do Brasileiro

Bruno Henrique e Willian Arão levaram o terceiro cartão amarelo e, assim, não entram em campo daqui a uma semana. Por outro lado, Gabigol e Diego, suspensos na rodada deste fim de semana, retornarão à equipe de Portaluppi.