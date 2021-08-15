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futebol

Flamengo passa a ter dois jogadores suspensos para a próxima rodada do Brasileiro

Duelo deste domingo foi vencido contra o Sport e realizado no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, já que o Maracanã está fechado para ajustes no gramado
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Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 18:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 ago 2021 às 18:35
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Com tranquilidade, o Flamengo venceu o Sport por 2 a 0, neste domingo, em duelo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Raulino de Oliveira - já que o Maracanã está fechado para ajustes no gramado. A vitória contou com gols de Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Mas Renato Gaúcho viu dois jogadores ficarem suspensos para o jogo da próxima rodada da competição.+ Fla na cola do G4! Confira a tabela completa do Brasileiro
Bruno Henrique e Willian Arão levaram o terceiro cartão amarelo e, assim, não entram em campo daqui a uma semana. Por outro lado, Gabigol e Diego, suspensos na rodada deste fim de semana, retornarão à equipe de Portaluppi.
Agora, com 27 pontos no Brasileirão, a um do G4 e ainda com duas partidas a menos em relação à maioria, o Fla vira a chave e a direciona para a Libertadores. Nesta quarta, decide uma vaga nas semifinais da Libertadores contra o Olimpia, em Brasília (na ida, triunfo por 4 a 1). Pelo Brasileiro, o compromisso a seguir será diante do Ceará, fora, no domingo que vem (22).

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