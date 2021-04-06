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Flamengo parabeniza Vini Jr após atuação de destaque na Champions League: 'Estamos sempre na torcida'

Garoto do Ninho marcou dois gols na vitória de 3 a 1 do Real Madrid sobre o Liverpool...

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 19:03

LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2021 às 19:03
Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
O Flamengo não entrou em campo nesta terça-feira, mas os torcedores rubro-negros tiveram um motivo de alegria. A milhares de quilômetros de distância, em Madri, na Espanha, Vini Jr brilhou e foi o grande destaque da vitória do Real Madrid sobre o Liverpool, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League.
+ Gabigol no topo, BH e Diego encostando... Confira os maiores artilheiros do Flamengo no século XXIO jovem de 20 anos, cria das categorias de base do Flamengo, foi o autor de dois gols na partida, que acabou com o triunfo de 3 a 1 para o clube espanhol. Após o fim do jogo, Vini Jr fez uma publicação nas redes sociais e recebeu uma resposta do time do coração:
- Parabéns, cria! Estamos sempre na torcida! - postou o perfil oficial do Fla. Pelo Flamengo, Vini Jr fez 69 partidas no time profissional, marcando 17 gols e deu cinco assistências. O atacante foi uma das maiores promessas recentes da categoria de base do clube e foi negociado com o Real Madrid pelo valor total de 45 milhões de euros (cerca de R$ 164 milhões, na cotação da época).

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