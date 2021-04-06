Flamengo parabeniza Vini Jr após atuação de destaque na Champions League: 'Estamos sempre na torcida'

Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo não entrou em campo nesta terça-feira, mas os torcedores rubro-negros tiveram um motivo de alegria. A milhares de quilômetros de distância, em Madri, na Espanha, Vini Jr brilhou e foi o grande destaque da vitória do Real Madrid sobre o Liverpool, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League.

+ Gabigol no topo, BH e Diego encostando... Confira os maiores artilheiros do Flamengo no século XXIO jovem de 20 anos, cria das categorias de base do Flamengo, foi o autor de dois gols na partida, que acabou com o triunfo de 3 a 1 para o clube espanhol. Após o fim do jogo, Vini Jr fez uma publicação nas redes sociais e recebeu uma resposta do time do coração: