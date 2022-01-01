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Flamengo parabeniza Andreas Pereira por aniversário neste dia 1º; veja as reações

Emprestado pelo Manchester United até meados de 2022, meio-campista completa 26 anos neste sábado...
LanceNet

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Publicado em 

01 jan 2022 às 18:32

Publicado em 01 de Janeiro de 2022 às 18:32

Neste 1º dia de 2022, o Flamengo parabenizou Andreas Pereira pelo aniversário de 26 anos do meio-campista, emprestado pelo Manchester United ao clube carioca até junho deste ano. Na postagem, há diversos tipos de reações, que vão de felicitações e apoio a ironias pela falha na recente final da Libertadores. - Hoje é aniversário do nosso meia Andreas Pereira! Parabéns, felicidades e SRN (saudações rubro-negras), craque! Vamos com tudo em 2022 - postou o Flamengo nas redes sociais. Andreas já manifestou o seu desejo de permanecer no Rubro-Negro, que teria que desembolsar cerca de 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 115,5 milhões) pela aquisição na opção de compra. O Flamengo ainda não definiu se tentará um acordo pelo atleta.
Com a camisa do Flamengo, Andreas Pereira soma 24 jogos, cinco gols, sendo um antológico e que quebrou um longo jejum de tentos de falta do clube, e uma assistência.
Crédito: AndreasPereirachegouaoFlamengoemagostode2021(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

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