Flamengo parabeniza Andreas Pereira por aniversário neste dia 1º; veja as reações

Neste 1º dia de 2022, o Flamengo parabenizou Andreas Pereira pelo aniversário de 26 anos do meio-campista, emprestado pelo Manchester United ao clube carioca até junho deste ano. Na postagem, há diversos tipos de reações, que vão de felicitações e apoio a ironias pela falha na recente final da Libertadores. - Hoje é aniversário do nosso meia Andreas Pereira! Parabéns, felicidades e SRN (saudações rubro-negras), craque! Vamos com tudo em 2022 - postou o Flamengo nas redes sociais. Andreas já manifestou o seu desejo de permanecer no Rubro-Negro, que teria que desembolsar cerca de 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 115,5 milhões) pela aquisição na opção de compra. O Flamengo ainda não definiu se tentará um acordo pelo atleta.