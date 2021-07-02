Flamengo oscila, mas vence duelo inédito contra o Cuiabá e salta na tabela do Brasileirão

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Para encerrar a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, Flamengo e Cuiabá mediram forças no primeiro duelo entre ambos na história. E deu um oscilante Rubro-Negro na Arena Pantanal, recuperando-se do revés do último fim de semana. Pedro e Thiago Maia foram os autores do gol da vitória, por 2 a 0, que permitiu o time de Rogério Ceni saltar na tabela e ganhar sete posições - agora é o sexto colocado, com 12 pontos em uma dúzia de partidas realizadas. + Veja a tabela completa do Brasileirão

COMO A VITÓRIA FOI CONSTRUÍDA

O primeiro tempo foi escasso de emoções, mas não zerado. Como era de se esperar, o Flamengo teve a iniciativa do ataque integralmente e alugou o campo de defesa dos mandantes. E, assim, com as rédeas da partida nas mãos, roubou a bola na pressão pós-perda e abriu o placar, ainda aos nove minutos.

O panorama da etapa final foi outro. Totalmente. O Cuiabá veio com mudanças táticas, adiantou as linhas e deixou o Fla, que perdeu o controle da posse, acuado em certos momentos. Um dos oriundos do banco, Danilo perdeu uma chance clara, nas costas da defesa rubro-negra, logo no reinício da peleja e não permitiu que o drama acentuasse.

O Cuiabá pressionou, tentou finalizar de longa distância e até chegou a ir à rede, mas houve impedimento - assinalado em campo - na origem do lance. Ficou o susto para os favoritos ao triunfo e o alerta em relação aos frequentes e duradouros "cochilos" após os intervalos.

O PRIMEIRO NUNCA SE ESQUECE

Para matar, o segundo gol do Flamengo saiu já nos acréscimos, numa estocada letal, com boa puxada de Rodrigo Muniz, assistente para o primeiro tento de Thiago Maia pelo Flamengo. A marca ao menos serviu de alento, já que o time se limitou aos contragolpes e, enfim, encaixou um na reta final.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Sem o Maracanã por conta da Copa América, o Flamengo mandará o clássico contra o Fluminense, neste domingo, na Arena Neo Química (do Corinthians), às 16h. Já às 18h15, o Cuiabá recebe o Atlético-MG, no mesmo palco do jogo desta quinta. Ambos os confrontos serão pela 9ª rodada do Brasileirão.

FICHA TÉCNICACUIABÁ 0X2 FLAMENGO - 8ª RODADA DO BRASILEIROEstádio: Arena Pantanal em Cuiabá (MT)Data e hora: 1º de julho de 2021, às 20hÁrbitro: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)​Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa-GO) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)Árbitro de vídeo: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)Gramado: bomCartões amarelos: Marllon, Clayson, Danilo (CUI) / Diego, Bruno Henrique, Rodinei (no banco), Vitinho, Max (FLA)Cartões vermelhos: -

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GOL: Pedro, 9'/1º (0-1); Thiago Maia, 46'/2ºT (0-2)

CUIABÁ (Técnico: Luiz Fernando Iubel)Walter; Lucas Ramon (Camilo, intervalo), Marllon, Paulão e Lucas Hernández (Rafael Elias, 32'/2ºT); Yuri, Rafael Gava (Uillian Correia, 25'/2ºT) e Pepê; Clayson, Elton (Felipe Marques, 15'/2ºT) e Jonathan Cafu (Danilo Gomes, intervalo).